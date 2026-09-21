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مرحله غربالگری مسابقه قصهنویسی محیطزیستی «ماموریت ماکان» با مشارکت دانشآموزان محیطیار استان کرمانشاه و بررسی یکهزار و ۴۶۰ اثر داستانی در ۱۴ شهرستان استان به پایان رسید و در نهایت ۸۱ اثر به مرحله استانی راه یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،مرحله غربالگری مسابقه قصهنویسی محیطزیستی «ماموریت ماکان» با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست، ارتقای سواد محیطزیستی و تقویت روحیه مسئولیتپذیری در میان دانشآموزان محیطیار استان برگزار شد.
در این مرحله، یکهزار و ۴۶۰ اثر داستانی و ادبی از دانشآموزان ۱۴ شهرستان استان کرمانشاه دریافت و مورد بررسی و داوری قرار گرفت.
فرآیند داوری آثار در مرحله شهرستانی با مشارکت ۱۰ داور از مراقبین سلامت استان و با همکاری ادارهکل آموزش و پرورش کرمانشاه انجام شد. سعید دزفولینژاد، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه، با اعلام پایان داوری مرحله غربالگری اظهار کرد: استقبال دانشآموزان محیطیار استان از مسابقه «ماموریت ماکان» چشمگیر بود و دانشآموزان توانمند و دغدغهمند کرمانشاهی در مجموع یکهزار و ۴۶۰ اثر داستانی و ادبی به این رویداد ارسال کردند.
وی افزود: این مشارکت گسترده نشاندهنده علاقه، پویایی و دغدغهمندی نسل کودک و نوجوان استان نسبت به موضوعات محیط زیستی و حفاظت از منابع طبیعی است و میتواند نقش مهمی در نهادینهکردن فرهنگ حفاظت از محیط زیست در میان نسل آینده داشته باشد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه ادامه داد: داوری آثار مسابقه در سه مرحله شهرستانی، استانی و ملی برنامهریزی شده است که در مرحله نخست، آثار با حضور ۱۰ داور و با همکاری مراقبین سلامت استان مورد ارزیابی قرار گرفت. دزفولینژاد گفت: پس از پایان مرحله غربالگری، ۱۰ درصد از مجموع آثار ارسالی، معادل ۸۱ اثر، برای حضور در مرحله استانی انتخاب شدند.
مقام ارشد محیط زیست استان خاطرنشان کرد: برگزاری رویدادهایی از این دست، علاوه بر شناسایی استعدادهای ادبی دانشآموزان، فرصتی برای بیان دغدغههای محیطزیستی آنان از زبان داستان و ادبیات فراهم میکند و میتواند به گسترش فرهنگ حفاظت از طبیعت، حیاتوحش و منابع طبیعی در جامعه کمک کند.
مسابقه قصهنویسی محیطزیستی «ماموریت ماکان» در قالب طرح ملی محیطیار و با هدف بهرهگیری از ظرفیت دانشآموزان برای ترویج فرهنگ محیط زیستی برگزار شده و آثار برگزیده پس از طی مراحل داوری، به مرحله ملی راه خواهند یافت.