به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی گفت: گزارشی مبنی بر انحراف از جاده پرشیا در محور مهاباد _ میاندوآب اعلام و نجاتگران پایگاه امداد و نجات برده رشان هلال احمر شهرستان میاندوآب بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

محبوبی افزود: این حادثه ۱ مصدوم داشت که مصدوم پس از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شد.