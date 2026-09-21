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مدیر عامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی از مصدومیت یک تن در سانحه انحراف از جاده خودروی سواری در محور مهاباد _ میاندوآب خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی گفت: گزارشی مبنی بر انحراف از جاده پرشیا در محور مهاباد _ میاندوآب اعلام و نجاتگران پایگاه امداد و نجات برده رشان هلال احمر شهرستان میاندوآب بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.
محبوبی افزود: این حادثه ۱ مصدوم داشت که مصدوم پس از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شد.