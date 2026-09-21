معاون مرکز پزشکی حج و زیارت با اعلام اینکه ۸۰ درصد متقاضیان حج تمتع ۱۴۰۶ تاکنون برای انجام معاینات پزشکی مراجعه کرده‌اند، گفت: ۲۰ درصد متقاضیان هنوز برای معاینات مراجعه نکرده‌اند و با توجه به محدود بودن فرصت باقی‌مانده، لازم است در اسرع وقت برای انجام معاینات اقدام کنند.



به گزارش خبرگزاری صدا وسیما, ، معاون مرکز پزشکی حج و زیارت درخصوص آخرین وضعیت بررسی جسمی متقاضیان حج ۱۴۰۶ گفت: فرآیند معاینات پزشکی متقاضیان در حال انجام است و تاکنون ۸۰ درصد افراد مراجعه کرده‌اند؛ با این حال ۲۰ درصد متقاضیان هنوز مراجعه نکرده‌اند که ضروری است این افراد انجام معاینات را هر چه سریعتر حتما انجام دهند .



دکتر علی‌اکبر جنگجو افزود: در جریان بررسی‌های پزشکی انجام‌شده تاکنون، ۱۴۱ نفر استطاعت جسمی لازم را احراز نکرده‌اند که شامل ۷۲ نفر آقایان و ۶۹ بانوان هستند. همچنین پرونده افرادی که در معاینات اولیه نیازمند بررسی بیشتر یا تصمیم‌گیری تخصصی تشخیص داده شده‌اند، در کمیسیون‌های پزشکی متشکل از متخصصان مربوطه در حال بررسی است و فرآیند تعیین تکلیف این پرونده‌ها در حال انجام می باشد.

جنگجو با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای تأمین نیروی پزشکی حج تمتع ۱۴۰۶ گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، به ازای هر ۵۵۰ زائر یک پزشک در نظر گرفته شده است تا خدمات و مراقبت‌های پزشکی مورد نیاز زائران با برنامه‌ریزی مناسب ارائه شود.

معاون مرکز پزشکی حج و زیارت همچنین تأکید کرد:برنامه‌ریزی‌های مربوط به مراقبت و همراهی پزشکی زائران در زمان انجام مناسک نیز بر مبنای وضعیت و توانمندی جسمی آنان انجام می‌شود تا هر زائر متناسب با شرایط جسمانی خود بتواند مناسک حج را با رعایت توصیه‌های پزشکی انجام دهد.