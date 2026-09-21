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رئیسجمهور با طرح بیست و هفتمین پرسش مهر با عنوان مشکل را چگونه پیدا کنیم و آن را چگونه حل کنیم، دانشآموزان را به شناسایی مشکلات و یافتن راهکارهایی برای حل آنها دعوت کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در مراسم جشن شکوفهها در دبستان دخترانه فاطمه زهرا (س) در منطقه ۱۱ شهر تهران، مسعود پزشکیان؛ رئیسجمهور با طرح پرسش مهر، دانشآموزان را به شناسایی مشکلات و یافتن راهکارهایی برای حل آنها دعوت کرد.
این پرسش در فضایی آموزشی و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید مطرح شد و بر اهمیت تقویت روحیه پرسشگری، مشارکت و مسئلهیابی در میان دانشآموزان تأکید داشت.
جشن شکوفهها فرصتی برای ورود دانشآموزان پایه اول به دنیای مدرسه و آغاز تجربهای تازه در مسیر یادگیری است؛ مسیری که با طرح پرسش، گفتوگو و تلاش برای یافتن پاسخها میتواند زمینهساز رشد فکری و اجتماعی دانشآموزان باشد.
پرسش مهر؛ فرصتی برای اندیشیدن و حل مسئله
طرح پرسش مهر، دانشآموزان را به تأمل درباره مسائل پیرامون خود و ارائه راهکارهای عملی برای رفع مشکلات دعوت میکند؛ رویکردی که میتواند زمینه مشارکت فعالتر آنان در محیط مدرسه و جامعه را فراهم سازد.