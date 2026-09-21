به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، مسلم زارع گفت: با تلاش اعضای شعب و بهره‌گیری از ظرفیت صلح و سازش، پرونده‌های متعددی با موضوعات حقوقی، خانوادگی و کیفری در شعب این مجتمع مورد رسیدگی قرار گرفته و به سازش منتهی شده است.

وی افزود: در شعبه شانزدهم، ۱۸ فقره پرونده با موضوعاتی از جمله مزاحمت ملکی، توهین و تهدید در چهار پرونده، طلاق در پنج پرونده، مطالبه نفقه، مطالبه وجه به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال، مطالبه خسارت به مبلغ ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال، مطالبه مهریه به مبلغ ۲ میلیارد و ۶۱۰ میلیون ریال، مطالبه وجه به مبالغ ۲۴۲ میلیون ریال و ۲۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال و همچنین مطالبه مهریه به مبالغ ۳۲ میلیارد و ۶۴۱ میلیون ریال و ۲۷۰ میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال، منجر به سازش شد.

زارع ادامه داد: در شعبه دوازدهم نیز ۱۶ فقره پرونده با موضوعاتی همچون مطالبه وجه سفته به مبلغ یک میلیارد ریال، تسلیم مبیع به مبلغ یک میلیارد و ۱۰ میلیون ریال، مطالبه وجه به مبلغ ۳۴۰ میلیون ریال، ضرب و جرح عمدی، طلاق به درخواست زوجه، مطالبه مهریه به مبلغ ۵ میلیارد و ۳۹۰ میلیون ریال، تعدیل نفقه فرزندان به مبلغ ۵۰۱ میلیون ریال، مطالبه وجه چک به مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال، مطالبه نفقه فرزند به مبلغ ۷۰ میلیون ریال، مطالبه وجه به مبلغ یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال، الزام به ایفای تعهد مالی به مبلغ یک میلیارد و ۱۰ میلیون ریال، مطالبه خسارت به مبلغ ۴۵۰ میلیون ریال و استرداد جهیزیه به مبلغ ۲۱۰ میلیون ریال به سازش ختم شد.

وی اظهار کرد: همچنین پرونده‌هایی با موضوع سرقت مستوجب تعزیر، تصرف عدوانی، ممانعت از حق، مزاحمت ملکی و ایراد جرح عمدی با چاقو نیز در این شعبه مورد رسیدگی قرار گرفت و با تلاش اعضای شعب، زمینه حل‌وفصل اختلافات فراهم شد.

سرپرست مجتمع شورای حل اختلاف شهید میرسیار قرچک گفت: در شعبه هفتم نیز ۱۴ فقره پرونده با موضوعات مطالبه خسارت، مطالبه وجه، افترا، توهین و مطالبه نفقه، از جمله هفت فقره پرونده با موضوع مطالبه نفقه، به سازش منتهی شد.

زارع افزود: در شعبه پنجم نیز ۶ فقره پرونده با موضوعات مطالبه وجه به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال، مطالبه خسارت به مبلغ یک میلیارد ریال، تصرف عدوانی، مطالبه نفقه به مبلغ ۵۰ میلیون ریال و توهین در دو پرونده، با تلاش اعضای شعب و استفاده از ظرفیت صلح و سازش مختومه شد.