در آستانه آغاز سال تحصیلی، مردم فارس بر پیوند میان مقاومت و دانش‌اندوزی برای مقابله با جنگ ترکیبی دشمن تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، همزمان با دویست و چهارمین شب از تجمعات مردمی در استان فارس، شرکت‌کنندگان در این آیین، آغاز سال تحصیلی جدید را نه تنها یک رویداد آموزشی، بلکه یک کنش راهبردی در برابر جریان‌های معاند توصیف کردند.

حاضران در این اجتماع، با اشاره به توطئه‌های دشمن برای ایجاد وقفه در پیشرفت علمی کشور، تأکید کردند: ایستادگی شبانه‌روزی مردم در عرصه‌های مختلف، در کنارِ تلاش دانش‌آموزان و دانشجویان برای فتح قله‌های دانش، دو لبه یک شمشیر در مقابله با نقشه‌های دشمن است.

مردم فارس تصریح کردند که همان‌گونه که مردم در دویست و چهار شب گذشته با حضور مستمر خود ثابت کردند که پای آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند، فرزندان این مرز و بوم نیز با همان روحیه انقلابی، با تمام توان در کلاس‌های درس حاضر می‌شوند تا با «تولید دانش» و «تقویت اقتدار علمی»، ناامیدی را به اردوگاه دشمن بازگردانند.