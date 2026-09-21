­رئیس انجمن مس با انتقاد از خروج قراضه مس از کشور گفت: بخش قابل توجهی از قراضه مس با عناوین مختلف از جمله شمش، بیلت و میله مسی صادر می‌شود، این در حالی است که امکان تبدیل این قراضه به مواد اولیه و محصولات جدید در داخل کشور وجود دارد.

وحید اسلامیان در گفت‌و‌گو با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به سابقه چندساله خروج قراضه مس از کشور اظهار کرد: در بسیاری از کشور‌ها برای جلوگیری از خروج قراضه، به جای ممنوعیت مستقیم، از ابزار تعرفه‌ای استفاده می‌شود در کشور ما نیز برای قراضه مس تعرفه ۱۰۰ درصدی تعریف شده است، اما بخش قابل توجهی از قراضه مس با عناوین مختلف از جمله شمش، بیلت و میله مسی صادر می‌شود.

وی بابیان اینکه در ایران نیز باید با همکاری گمرک و سازمان توسعه تجارت، سازوکاری برای شناسایی و جلوگیری از صادرات قراضه ایجاد شود، افزود:کارشناسان گمرک لزوماً تخصص لازم برای تشخیص اینکه یک محموله شمش از قراضه تولید شده یا از کنسانتره را ندارند و همین موضوع می‌تواند زمینه خروج قراضه با تعرفه‌های متفاوت را فراهم کند.

اسلامیان گفت: این مسئله فقط به مس محدود نیست و در حوزه فولاد و آلومینیوم نیز صادرات قراضه و محصولات قابل بازیافت وجود دارد که در بلندمدت می‌تواند به اقتصاد کشور آسیب بزند.