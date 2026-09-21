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مدیرکل شیلات گیلان از تکثیر و رهاسازی ماهی «شاه کولی» و برنامه افزایش تولید این گونه با راه اندازی بانک ژن این گونه ماهی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ علیاصغر داداشپور مدیرکل شیلات گیلان با بیان اینکه در مرکز شهید انصاری بانک ژن مولدین «شاه کولی» ایجاد شده و تکثیر این گونه نیز انجام گرفته است؛ گفت: بخشی از بچهماهیان تولیدشده در سال جاری در منابع آبی رهاسازی شدند و برنامه شیلات، تقویت این بانک ژن و افزایش ظرفیت تکثیر و رهاسازی در سالهای آینده است.
مدیرکل شیلات گیلان با اشاره به رویکرد این مجموعه برای تولید و تکثیر بچهماهیان متنوع گفت: گونههای ارزشمند آبزیان گیلان از جمله سوف، سیاه کولی، شاه کولی، کُلُمه و اردکماهی در کنار ماهی سفید، کپور دریایی، کپور تالابی و انواع ماهیان خاویاری، ظرفیت بررسی و استفاده در برنامه تنوعبخشی به آبزیپروری را دارند.
به گفته داداشپور، هدف این است که پرورش گونههای متنوع آبزیان در مزارع توسعه پیدا کند و گونههایی که از نظر اقتصادی ارزشمند هستند و در سبد غذایی مردم جایگاه دارند، بیشتر مورد توجه قرار گیرند.
وی با اشاره به ظرفیت اقتصادی ماهی کولی گفت: کولی از جمله ماهیان مورد علاقه مردم است و در رستورانها نیز مورد استفاده قرار میگیرد و به همین دلیل از نظر اقتصادی میتواند در مقایسه با بسیاری از گونههای پرورشی، با ارزشتر باشد.
مدیرکل شیلات گیلان با تأکید بر ضرورت ورود بخش خصوصی به این حوزه بیان کرد: انتظار ما این است که فعالان و علاقهمندان بخش خصوصی با توجه به رویکرد شیلات در تولید و تکثیر گونههای متنوع آبزیان، بخشی از مزارع خود را به این فعالیت اختصاص دهند.
داداشپور با بیان اینکه شیلات آمادگی دارد دانش و فن تکثیر و پرورش این گونهها را در اختیار علاقهمندان قرار دهد تا فعالان بخش خصوصی ضمن کسب تجربه، در توسعه و افزایش تولید آبزیان متنوع گیلان نیز مشارکت داشته باشند، تاکید کرد: هدف شیلات این است که پرورش گونههای بومی و اقتصادی آبزیان در گیلان الگوسازی و ترویج شود و با گسترش این فعالیت، سهم گونههای متنوع در تولیدات آبزیپروری استان افزایش پیدا کند.