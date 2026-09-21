رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی دامپزشکی گیلان از محکومیت ۲۰ میلیون تومانی عامل انتقال غیرمجاز اسب مبتلا به بیماری مشترک انسان و دام به استان، خبرداد. د خواهد شد.

محکومیت عامل انتقال اسب مبتلا به بیماری مشترک انسان و دام به گیلان

محکومیت عامل انتقال اسب مبتلا به بیماری مشترک انسان و دام به گیلان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ شاه حسین مطهری فرد گفت: در راستای صیانت از بهداشت عمومی جامعه و پیشگیری از شیوع بیماری‌های خطرناک و مشترک میان انسان و دام، پرونده قضایی مربوط به انتقال غیرمجاز دام مبتلا به بیماری مشترک انسان و دام در مراجع قضایی استان بررسی شد.

وی افزود: فرد خاطی بدون دریافت مجوز‌های بهداشتی و قرنطینه‌ای لازم و پس از انتقال چند رأس اسب بیمار به گیلان، با اجرای ضوابط قرنطینه‌ای و دفن بهداشتی لاشه دام آلوده مخالفت کرده بود.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی دامپزشکی گیلان گفت: با پیگیری‌های حقوقی و نظارتی اداره‌کل دامپزشکی استان علاوه بر معدوم سازی دام‌های بیمار و تشکیل پرونده، موضوع در مراجع قضایی رسیدگی شد و شعبه دادگاه تجدیدنظر، متهم این پرونده را به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی، به پرداخت ۲۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد.

شاه حسین مطهری فرد در پایان ضمن قدردانی از اهتمام و همکاری دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان بهداشتی، تأکید کرد: برای هرگونه جابه‌جایی دام زنده و فرآورده‌های خام دامی باید مجوز‌های بهداشتی قرنطینه‌ای دریافت شود.

وی گفت: با متخلفانی که سلامت جامعه را به مخاطره می‌اندازند، بدون اغماض و از طریق مراجع قانونی برخور