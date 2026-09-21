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به مناسبت روز جهانی فوریتهای پزشکی، کتابخانه عمومی شهیدان نجاریان بابل با هدف توانمندسازی اعضای ناشنوا و کمشنوا، کارگاهی تخصصی برای آموزش مهارتهای حیاتی در شرایط اضطراری برگزار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ به مناسبت روز جهانی فوریتهای پزشکی، کتابخانه عمومی شهیدان نجاریان شهرستان بابل با هدف توانمندسازی اعضای ناشنوا و کمشنوا، کارگاهی تخصصی برای آموزش مهارتهای حیاتی در شرایط اضطراری برگزار شد.
در راستای ارتقای دانش سلامت و مهارتهای کاربردی برای گروههای خاص جامعه، کارگاه آموزشی «مدیریت فوریتهای پزشکی ویژه ناشنوایان و کمشنوایان» در کتابخانه عمومی شهیدان نجاریان بابل به اجرا درآمد. این برنامه که با استقبال گسترده جامعه ناشنوای منطقه همراه شد، در دو بخش تئوری و عملی سازماندهی گردید.
با توجه به حساسیتهای مواجهه با شرایط بحرانی، تمامی سرفصلهای این کارگاه راهاندازی شده، با بهرهگیری از زبان اشاره و متناسب با نیازهای اختصاصی این قشر تدوین شد تا شرکتکنندگان بتوانند بهطور کامل مهارتهای لازم برای واکنش صحیح در لحظات اضطراری را فرا بگیرند.
امیر سلیمانی، رئیس اداره کتابخانههای عمومی شهرستان بابل، در حاشیه این رویداد بر اهمیت عدالت آموزشی تأکید کرد و اظهار داشت: این برنامه فراتر از یک گرامیداشت ساده برای روز جهانی فوریتهای پزشکی است؛ هدف ما ارسال پیامی روشن مبنی بر لزوم توجه به حقوق گروههای خاص در دسترسی به دانش و مهارتهای حیاتی زندگی است.
وی افزود که مجموعه کتابخانههای عمومی در تلاش است تا بستری برابر برای ارتقای سلامت اجتماعی تمامی اقشار فراهم آورد.
این رویداد، بار دیگر ضرورت تدوین برنامههای سلامتمحور فراگیر را که نیازهای گروه ناشنوایان را به طور ویژه مد نظر قرار دهد، یادآور کرد.