به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از اداره‌کل روابط عمومی سازمان سینمایی، فیلم‌‌نامه‌های «آستان دوست» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی داریوش یاری و نویسندگی داریوش یاری و حسین مهکام، «کما ۲» به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و نویسندگی محمدحسین فرح‌بخش، «عصر جمعه» به تهیه‌کنندگی محمدرضا شفیعی و کارگردانی محمد پایدار و نویسندگی حسین تراب نژاد اصفهانی و «باند سوخته» به تهیه‌کنندگی محسن آقاعلی اکبری، کارگردانی جواد افشار و نویسندگی سعید جلیلی و جواد افشار موافقت شورای پروانه فیلمسازی سینمایی را اخذ کردند.