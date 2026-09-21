به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار محبی در گفتگوی اختصاصی با شبکه خبری العالم گفت: ارزیابی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جنگ با ایالات متحده و رژیم صهیونیستی و هم‌پیمانان این است که آمریکا در این جنگ شکست خورده و شکستش هم یک شکست تاریخی و مفتضحانه است، اما شجاعت اعتراف این شکست و پذیرش این شکست را ندارد.

وی با اشاره به اعتراف آگاهان نظامی و سیاسی به شکست آمریکا خاطرنشان کرد: شکست ایالات متحده و رژیم صهیونیستی شکستی است که همه آگاهان نظامی و آگاهان سیاسی، حتی در خود آمریکا، هم به این اعتراف دارند و می‌توانند با کمترین توجه این شکست را خوب ببینند، لمس کنند و حس کنند. البته این اعترافات را هم داشتند، اما آن چیزی که مهم هست در این مسئله این است که بعضی از افراد شکست آمریکا را به عدم دستیابی به اهداف طراحی‌شده تعریف می‌کنند و چون می‌گویند آمریکا به اهدافی که عمدتاً رژیم صهیونیستی طراحی کرده بود دسترسی پیدا نکرده، پس آمریکا شکست خورده است.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: این یک بعد مسئله است. یک بعد شکست آمریکا عدم دستیابی به اهداف از پیش تعیین‌شده است، اما مسئله اصلی شکست راهبردی آمریکا در بنیان‌های قدرت‌ساز آمریکاست. شکست راهبردی، یک شکست تاریخی، یک شکست بی‌نظیر و یک شکست فوق‌العاده حساسی است برای آمریکا. ما نمونه‌های مختلف این شکست را داریم و عرصه‌های مختلف این شکست قابل تحلیل و معرفی است.

وی با اشاره به شکست آمریکا در بازگشایی تنگه هرمز تصریح کرد: یکی از عرصه‌های شکست آمریکا، شکست در بازگشایی تنگه هرمز است. آمریکا علی‌رغم برخورداری از بزرگ‌ترین نیروی دریایی دنیا و علی‌رغم اینکه علت حضور خودش را در منطقه و در جهان در واقع تأمین امنیت جریان انرژی و همین‌طور آزادی کشتیرانی تعریف می‌کند، اما در این جنگ مشخص شد که آمریکا اولاً توان بازگشایی تنگه را نداشت و نتوانست و همه ابزارهای خودش را پای کار آورد و نتوانست. این یک شکست است. دوم اینکه شعار خودش را در واقع تأمین امنیت جریان انرژی و آزادی کشتیرانی در آبراه‌های مختلف می‌دانست، در این شعار شکست خورد. و مسئله مهم‌تر اینکه آن به‌اصطلاح کشوری که دنبال تأمین امنیت بود، خودش شد مخل امنیت. علت بسته شدن تنگه هرمز و محدودیت کشتیرانی در این تنگه آیا جمهوری اسلامی ایران است؟ نه، آمریکاست. چرا؟ چون قبل از جنگ با آمریکا، قبل از زیادخواهی آمریکا، قبل از فزون‌طلبی آمریکا، قبل از تهاجم آمریکا به ایران، آن تنگه باز بود. با هجوم آمریکا، با حمله آمریکا، تنگه بسته شد. بنابراین این یک شکست راهبردی در کل دنیا برای آمریکاست که در واقع می‌خواست امنیت ایجاد بکند، اما برعکس شد و مخل امنیت شد. الان باز هم استمرار بسته بودن تنگه هرمز برمی‌گردد به آمریکا. این آمریکاست که مدام پیمان‌شکنی می‌کند، آمریکاست که مدام از قراردادهای خودش عدول می‌کند. بنابراین اینجا یک واژگونی اتفاق افتاده. این بزرگ‌ترین شکست آمریکا در منطقه است.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به شکست آمریکا در عرصه پایگاه‌های نظامی منطقه افزود: اما عرصه دوم اینکه آمریکا طی ده‌ها سال، در این منطقه پایگاه‌های متعددی ایجاد کرد. در کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای شرق و غرب ایران، پایگاه‌های متعددی ایجاد کرد. در این پایگاه‌ها در واقع مراکز فرماندهی، مراکز لجستیکی و پشتیبانی، فرودگاه‌های متعدد، مراکز اطلاعاتی متعدد و تأسیسات نظامی فراوان و پشتیبانی فراوان را ایجاد کرد که امنیت این منطقه را به تعبیر خودش حفظ بکند و بتواند در این منطقه سلطه‌گری خودش را اعمال بکند. اما چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی که افتاد این بود که تمام این پایگاه‌های آمریکا زیر ضرب موشک‌ها و پهپادهای ایران قرار گرفت، به‌طوری که اکثر این پایگاه‌ها از حیز انتفاع ساقط شدند. آمریکا بالاجبار نیروهای خودش را و تجهیزات خودش را از این پایگاه‌ها انتقال داد، نیروهای خودش را به پایگاه‌های دورتر برد. مثلاً در پایگاه الازرق اردن، در پایگاه‌های دیگر، به نزدیک مرز رژیم صهیونیستی برد، در خلیج عقبه برد، در سوریه. اما در آنجا هم باز امنیتشان تأمین نشد. شکست آمریکا در اینجا این شد که تمام سرمایه‌گذاری که برای تأمین امنیت انجام داد، به خلاف امنیت تبدیل شد. همه این‌ها زیر ضرب در واقع نیروهای نظامی جمهوری اسلامی قرار گرفت. پس بنابراین نه‌تنها نتوانست امنیتی را تأمین بکند، بلکه اینجا هم مخل امنیت شد. این یک شکست بسیار بزرگ است.

وی در ادامه با اشاره به عقب‌نشینی ناوگان پنجم دریایی آمریکا از خلیج فارس خاطرنشان کرد: بعد از این جنگ، تمام شناورهای جنگی آمریکا به خارج از خلیج فارس رانده شدند و ۴۰۰ کیلومتر فاصله گرفتند. امروز پایگاه‌های آمریکا دیگر حتی توان محافظت از خودشان را هم ندارند. این‌ها آمده بودند امنیت برقرار بکنند، بخش بزرگی از انرژی و توان نظامی این‌ها صرف دفاع از پایگاه‌های خودشان شد و حتی نتوانستند دوام بیاورند. این هم یک شکست بزرگ است.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به شکست اطلاعاتی آمریکا تصریح کرد: مرحله سوم، یعنی نگاه سوم به شکست، شکست در بعد اطلاعاتی آمریکاست. اینگونه تصویرسازی شده بود که آمریکا یک نظام اطلاعاتی فناورانه غیرقابل‌دسترس دارد و همه تصور می‌کردند که این مراکز اطلاعاتی پنهان از دید رقبا با استفاده از آخرین تکنولوژی‌ها غیرقابل‌دسترسی است. اما وقتی که مراکز اطلاعاتی آمریکا هم در به‌اصطلاح حاشیه خلیج فارس و هم در شمال عراق مورد اصابت موشک‌های ایران قرار گرفت، مشخص شد که این‌ها غیرقابل‌دسترسی نیستند و اتفاقاً جمهوری اسلامی ایران با توان بسیار خوبی که دارد توانسته این‌ها را رصد بکند، شناسایی بکند و حتی آن‌ها را مورد هجوم قرار بدهد. این شکست بزرگ اطلاعاتی برای آمریکا در بین تمام رقبای خودش و بین پیمانانش است. این هم یک شکست راهبردی است. این‌ها فرق می‌کند با آن نرسیدن به هدف.

وی با اشاره به شکست آمریکا در عرصه تکنولوژی نظامی افزود: و بعد چهارم مسئله این بود که تصور این بود که آمریکا از یک تکنولوژی بسیار بالا در حوزه جنگ‌افزارهای تهاجمی و جنگ‌افزارهای دفاعی و اصولاً در دکترین دفاعی آمریکا وجود دارد که این تکنولوژی غیرقابل‌دستیابی است. آخرین تکنولوژی‌ها در ساخت هواپیماهای جنگی مثل اف۳۵، در ساخت موشک‌های پدافندی مثل پاتریوت و موشک‌های تهاجمی و سوخت‌رسان‌ها و زیردریایی‌ها، پهپادها، همه این‌ها می‌گفتند این‌ها تکنولوژی برتر آمریکاست. در این جنگ مشخص شد که همه این تکنولوژی‌های برتر آمریکا در مقابل توان تهاجمی و دفاعی جمهوری اسلامی رنگ باخت و همه این‌ها به این نتیجه رسیدند که این تکنولوژی غیرقابل‌دسترسی نیست. این مسئله برای دو گروه پیام داشت: یک، برای رقبای آمریکا که رقبای آمریکا متوجه شدند که اینکه آمریکا از یک تکنولوژی برتر برخوردار است، این‌طوری نیست و قابل‌دسترسی است و به آن‌ها اعتمادبه‌نفس داد که این تکنولوژی قابل‌دسترسی است. پیام دیگری برای گروه هم‌پیمانان داشت که آن‌ها هم فهمیدند که این تکنولوژی قادر به دفاع از خودش هم حتی نیست، چه برسد به دفاع از هم‌پیمانان.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به شکست هژمونی آمریکا خاطرنشان کرد: هژمونی یعنی چه؟ یعنی ایجاد این تصور که این کشور شکست‌ناپذیر است، یک، برای هم‌پیمانانش امنیت ایجاد می‌کند، دو، مقبولیت سیاسی و اخلاقی دارد، سه. این سه تا تشکیل یک هژمونی را می‌دهد برای یک کشور. آمریکا در هر سه مرحله باخت. در اینکه شکست‌ناپذیر است باخت، چون که شکست خورد. در اینکه می‌تواند از هم‌پیمانانش دفاع بکند باخت، چون حتی نتوانست از پایگاه خودش دفاع بکند. اما در هژمونی هم باخت. آمریکا به خاطر بمباران مدرسه شجره طیبه میناب تمام حیثیت خودش را باخت، اخلاق خودش را باخت، تمام آبروی خودش را باخت. به خاطر بمباران و آزمایش سلاح جدید در لامرد، دنیا را از دست داد. به خاطر بمباران مراسم عروسی، کاپ اخلاقش را نابود کرد. بنابراین امروز هژمونی برای آمریکا وجود ندارد. آمریکا یک جنگ را نباخته، آمریکا یک نظام را باخته، نظام جدید جهانی را باخته. امروز ما هستیم که نظام جدید منطقه را مشخص می‌کنیم، نه آمریکا. آمریکا امروز به این نتیجه رسیده و همه کشورهای دیگر هم به این نتیجه رسیده‌اند. اولاً آمریکا در این منطقه بر علیه ایران نمی‌تواند هیچ امنیتی ایجاد بکند. دوماً اینکه بدون ایران هم نمی‌تواند هیچ امنیتی ایجاد بکند. این را کشورهای هم‌پیمان فهمیدند و اصلاً قدم به سمت پیمان مکه، این پایه‌اش به ناامیدی از تأمین امنیت آمریکا می‌رسد.

وی افزود: ایران در این جنگ پیروز شده و الان در حال تثبیت پیروزی و تبدیل کردن آن به یک قدرت بازدارندگی دائمی است. اما آمریکا می‌خواهد شکستش را تبدیل به پیروزی بکند و هنوز هم راهی برای این پیدا نکرده و فکر نمی‌کنم بتواند در منظر کارشناسان دنیا و آگاهان دنیا هم بتواند همچین کاری بکند.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به سوال مجری درباره اینکه آیا این جنگ یک مرحله جدید از جنگ است یا ادامه همان جنگ، گفت: از نظر ما جنگ همان جنگ است، مقاطع مختلفی دارد، ولی جنگ همان جنگ است و جنگ هم تمام نشده، جنگ ادامه دارد و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم خودش را برای یک جنگ طولانی‌مدت آماده کرده و از قبل هم آماده بوده و الان آماده‌تر شده برای یک جنگ طولانی‌مدت. و این به‌اصطلاح مرحله جدیدی نیست، اما اگر مقطع دیگری با یک مسئله شدت تهاجم دوباره ما مواجه شویم، بدون تردید ما این آمادگی را داریم و دفاع خواهیم کرد.

وی در پاسخ به سوال مجری درباره اینکه آیا محاسبات آمریکا در مورد ایران و به‌خصوص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک محاسبه درست بوده یا اشتباه کرده و سورپرایز شده، خاطرنشان کرد: آمریکا اصلاً این تصور را از مقاومت مردم ایران و مقاومت جمهوری اسلامی این تصور را نداشت و فکر می‌کرد که ظرف چند روز می‌تواند ایران را تسلیم بکند و این تصویر نادرست را هم رژیم صهیونیستی برای آمریکا ایجاد کرده بود. ما اطلاعاتی داریم که به‌اصطلاح رئیس رژیم صهیونیستی به رئیس‌جمهور آمریکا گفته بود که ظرف سه روز و حداکثر پنج روز شما می‌توانید ایران را تسلیم بکنید و اگر این اتفاق بیفتد شما رکورد جنگ شش‌روزه اعراب و اسرائیل را هم خواهید شکست و شما رکورددار خواهید شد. و رئیس‌جمهور ابله آمریکا هم که تحت تأثیر این تصویر نادرست قرار گرفت، وارد جنگ شد با تصورش این بود که ظرف چند روز ایران تسلیم می‌شود و حتی اگر شما مراجعه بکنید به اظهارات ایشان بعد از چند روز، از قول ایشان نقل می‌شد که ایشان تعجب می‌کند، می‌گوید پس چرا ایران تسلیم نمی‌شود؟ این نشان می‌دهد که تصور و محاسباتش کلاً اشتباه بوده.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه افزود: اما سورپرایز شد با برد موشک‌های ایران، با حجم تخریبی موشک‌های ایران، با دقت موشک‌های ایران، با رادارگریزی موشک‌های ایران، با تنوع موشک‌ها و پهپادهای ایران کاملاً سورپرایز شد و خودش را در یک مخمصه‌ای دید که در واقع نه قابل پیشرفت بود و ناقابل پس‌رفت. این مسئله فکر می‌کنم شما هم این را قبول دارید و خیلی از آگاهان نظامی و سیاسی هم این را می‌پذیرند.

وی در پاسخ به سوال مجری درباره ارتباط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: چنین ارتباطی وجود ندارد. چون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر اساس آن چیزی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به آن اشاره شده وظیفه نظامی دارد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازوی دفاعی و نظامی ایران و اسلام است و ورود به مسائل دیپلماسی نمی‌کند. مسائل دیپلماسی مربوط به وزارت امور خارجه ایران است و وزارت امور خارجه ایران هم باید خودشان در واقع پاسخ بدهند که آیا در حال حاضر ارتباطی برقرار هست یا نیست، آن را خودشان پاسخ می‌دهند. اما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نه حالا و نه هیچ وقت دیگر هیچ ارتباط رسمی و غیررسمی با ایالات متحده نداشته و اصلاً ورود به دیپلماسی هم پیدا نمی‌کند. سپاه یک نیروی نظامی است، نیروی نظامی تحت امر فرماندهی معظم کل قوا، امورات نظامی را پیگیری می‌کند و قدرت نظامی و دفاعی ایران است، قدرت دفاعی اسلام است، در وظیفه خودش کاملاً مجهز، کاملاً مجرب و کاملاً آماده است که در جایی و به هر طریقی با هر دشمنی بجنگد، اما وارد عرصه دیپلماسی نمی‌شود.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به سوال مجری درباره ماهیت جنگ جدید و احتمال تهاجم جدید گفت: اگر تهاجم جدیدی صورت بگیرد قطعاً تغییرات قابل‌توجهی در دفاع ما و هجوم متقابل ما وجود خواهد داشت. آن تغییرات، تغییر در جغرافیای جنگ است؛ ما قطعاً جغرافیای جنگ را تغییر خواهیم داد. تغییر در سلاح‌هایی است که و تجهیزات جنگی است که به کار خواهیم برد؛ قطعاً ما سلاح‌های جدیدی را با قابلیت‌های جدید وارد معرکه خواهیم کرد و دنیا شگفت‌زده خواهد شد. و همین‌که اهداف ما متفاوت خواهد بود؛ اهداف ما دیگر الزاماً آن اهداف سابق نیست، ما اهداف جدیدی را در واقع داریم که هنوز آن اهداف مورد هجوم قرار نگرفته و در به‌اصطلاح صورت تهاجم، اهداف جدیدی را ما در واقع مورد حمله قرار خواهیم داد.

وی با اشاره به فرمایش امام شهید خاطرنشان کرد: و آن چیزی که مهم است این است که امام شهید ما فرمود که جنگ را منطقه‌ای خواهیم کرد و الان جنگ منطقه‌ای شده، ولی چون وسعت منطقه زیاد است هنوز جا دارد برای توسعه این جنگ به لحاظ جغرافیایی. و به لحاظ تسلیحات هم ما سلاح‌هایی را در طول جنگ و در گذشته تولید کردیم و هر روز در حال ارتقاء قابلیت‌های آن سلاح‌ها هستیم که در این به‌اصطلاح مقاطعی که از جنگ پشت سر گذاشتیم مورد استفاده قرار ندادیم آن‌ها را و آن‌ها سلاح‌های در واقع استراتژیک ما هستند که عندالزوم آن‌ها به‌کارگیری خواهند شد. و دنیا خواهد دید که چی می‌شود. و اهداف جدیدی که تو دشمن هم شاید نیاید و توی محاسبات دشمن هم نمی‌آید، کما اینکه اهدافی که در این جنگ، مقاطع جنگ و همین به‌اصطلاح یک ماه اخیر مورد هجوم ما قرار دادیم، دشمن تصور نمی‌کرد، دشمن تصور نمی‌کرد که ما به پایگاه التنف حمله بکنیم، تصور نمی‌کرد که به خلیج عقبه حمله بکنیم. ما اهدافی داریم که فعلاً از تصور دشمن خارج است.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره محور مقاومت گفت: بعضی‌ها تصور می‌کنند مثلاً یمن، لبنان، این‌ها به‌اصطلاح نیروهای ما هستند، تصور می‌کنند که این‌ها نیروهای نیابتی ما هستند. اما همان‌طوری که امام شهید ما فرمود، این‌ها هیچ‌کدام نیروی نیابتی ما نیستند. آنها خودشان نسبت به تمامیت ارضی کشور خودشان عرق دارند، خودشان سیاست دارند، خودشان تشخیص دارند، خودشان تصمیم می‌گیرند. گروه های مقاومت به هیچ عنوان نیروی نیابتی ایران نیستند. امام شهید ما فرمودند تنها یک نیروی نیابتی توی این منطقه وجود دارد و آن هم رژیم اشغالگر قدس است که نیروی نیابتی آمریکا و اروپاست. و حتی یکی از رؤسای جمهور اروپا گفتند که ما کارهای نیابتی به این رژیم انجام می‌دهیم. بنابراین نیروی نیابتی آن رژیم است. ما نیروی نیابتی نداریم.

وی در پاسخ به سوال مجری درباره توان مقابله یمن با ایالات متحده و رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرد: نیروهای یمنی توام مقابله با آمریکا و رژیم اشغالگر قدس را دارند چون آن چیزی که قدرت می‌دهد به یک ملت، اراده آن ملت است. من دورادور شناختی که از اراده ملت یمن دارم، از توانمندی‌های اعتقادی و معنوی و در واقع وطن‌دوستی این مردم دارم، می‌دانم که این‌ها می‌توانند در مقابل هر مهاجمی ایستادگی کنند و حتماً تأثیرگذار هستند در معادلات منطقه، حتماً قدرت مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی و آمریکایی را دارند. چرا؟ چون اراده قوی دارند، محکم و مستحکم دارند و هر ملتی که اراده قوی دارد قطعاً قدرت غلبه بر دشمنش را پیدا می‌کند.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره لبنان و حزب‌الله تصریح کرد: حزب‌الله یک گروه چریکی بی‌ریشه در لبنان نیست. حزب‌الله یعنی عمده مردم لبنان، بخش بزرگی از مردم لبنان، حتی بخشی از حاکمیت لبنان. حزب‌الله قطعاً به خاطر حمایت‌های مردمی که دارد و ریشه عمیقی که در مردم لبنان دارد و در فرهنگ دفاعی لبنان دارد، قطعاً رو به رشد است و فشارهای آمریکا و فشارهای رژیم صهیونیستی هرگز نخواهد توانست که حزب‌الله را به سمت تضعیف یا نابودی پیش ببرد. قطعاً فشارهای بیشتر بر حزب‌الله باعث توانمندتر شدن، بارورتر شدن و در واقع تقویت قدرت دفاعی بیشتر در حزب‌الله خواهد شد. ارزیابی ما این است که به هر حال جنگ گاهی از اوقات به لحاظ تاکتیکی پیشروی دارد، پس‌روی دارد، اما قدرت اصلی مال لبنان است، مال حزب‌الله است. این رژیم صهیونیستی است که مستأصل شده، این رژیم صهیونیستی است که در مقابل توان حزب‌الله ناتوان شده است، نه حزب‌الله. حزب‌الله قدرتش حفظ می‌شود و حفظ شده.

وی در پاسخ به سوال مجری درباره آینده حزب‌الله و بازطراحی و بازیابی قدرت آن افزود: و اینکه شما می‌فرمایید آینده حزب‌الله با این فشارها آیا به بازطراحی و بازیابی قدرت می‌انجامد، بنده عرض می‌کنم بله، صددرصد. با هجوم ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی که هیچ اخلاقی را در جنگ‌ها رعایت نمی‌کند، مردم لبنان روز به روز بر تعداد افراد حزب‌الله اضافه می‌کنند. مردم لبنان قطع‌نظر از دین، مذهب و آیین، همه این‌ها پشتیبان کشورشان هستند. می‌بینند رژیم اشغالگر قدس به هیچ قاعده‌ای پایبند نیست، به هیچ صلحی پایبند نیست، به هیچ مرام و مسلک جهانی پایبند نیست. رژیمی که قطعنامه سازمان ملل را در خود سازمان ملل در مقابل چشم اعضا داخل کاغذها می‌اندازد و پاره می‌کند، آن را [می‌بینند]. چه اعتمادی به این رژیم وجود دارد؟ این را مردم لبنان می‌فهمند و چون می‌فهمند پشت حزب‌الله قرار می‌گیرند. و حزب‌الله، من قطعاً این نوید را به شما خواهم داد که روز به روز قدرتمندتر، توانمندتر و برخوردارتر از تکنولوژی‌های برتر نظامی خواهد شد و غلبه نهایی مال حزب‌الله است.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره پایگاه‌های آمریکا در کشورهای همسایه خاطرنشان کرد: پایگاهی وجود ندارد. اینکه میزبان پایگاه هستند باید بگوییم میزبان پایگاه بودند، بنابراین دیگر پایگاهی وجود ندارد. این نکته اول. نکته دوم اینکه رابطه ما با کشورهای همسایه‌مان رابطه حسن همجواری است. ما این کشورها را همسایه خودمان می‌دانیم، دین ما یکی است، سال‌های طولانی با هم همسایه بودیم، مراودات تجاری داشتیم و هنوز هم ما در واقع آن حسن همجواری را به آن احترام می‌گذاریم، به همسایه‌هایمان احترام می‌گذاریم. حساب آمریکا و رژیم صهیونیستی و هر دشمن دیگری که بیاید توی این منطقه قرار بگیرد را از حساب همسایه‌هایمان جدا می‌کنیم و تعرضی به همسایه‌هایمان نداریم.

وی در ادامه افزود: اما خود همسایه‌هایمان هم ما اعتقاد داریم به این نتیجه رسیدند که این پایگاه‌ها برای آن‌ها فایده‌ای ندارد، برای آن‌ها امنیت ایجاد نمی‌کند، بلکه ناامنی ایجاد می‌کند. الان چه چیزی باعث شده که ما به سمت مثلاً بحرین شلیک بکنیم؟ وجود پایگاه در بحرین. چه چیزی باعث شده ما به سمت قطر شلیک بکنیم؟ وجود پایگاه [در قطر]. چه چیزی باعث شده ما به سمت عربستان شلیک بکنیم؟ وجود پایگاه در عربستان. اگر این پایگاه نبود ما برای چه باید شلیک می‌کردیم؟ ما هم در این شلیک‌ها قطعاً هیچ تعرضی به کشور نکردیم، فقط پایگاه آمریکایی‌ها را زدیم. و البته گله‌مند هستیم از کشورهای همسایه که چرا پایگاهشان را در اختیار یک کسی قرار می‌دهند که دوهزار کیلومتر با اینجا فاصله دارد و از ۲۰۰۰ کیلومتر به ان طرف تر می‌آید اینجا مثلاً می‌خواهد منافع خودش را تأمین بکند. مگر ما خودمان نمی‌توانیم امنیت خودمان را تأمین بکنیم؟ مگر ما خودمان نمی‌توانیم برای منافعمان تصمیم بگیریم؟ این گله‌مندی وجود دارد. اما ما هرگز متعرض همسایه‌هایمان نمی‌شویم. ما همسایه‌هایمان را انشاءالله با آن‌ها روابط خوب برقرار می‌کنیم و الان هم الحمدلله روابط خوب داریم و حساب این‌ها از حساب دشمن جداست.