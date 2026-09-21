هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم «پرواز» با تمرکز بر تغییر نگاه جامعه از «ترحم» به «توانمندی» و اعلام حمایت از تولید پنج اثر سینمایی با مشارکت جشنواره، در مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،اختتامیه هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم پرواز شامگاه جمعه ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ با اجرای الهه رضایی و فرشید نوابی در مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی برگزار شد. این مراسم با حضور جمعی از هنرمندان، فیلمسازان، پیشکسوتان سینما، افراد دارای معلولیت، خانواده‌ها و فعالان این حوزه همراه بود.

هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم پرواز به ریاست فتانه امیری، دبیری اجرایی بابک نوری و دبیری بین‌الملل ابوالفضل جلیلی و به همت مؤسسه فرهنگی‌هنری پویندگان پهنه پرواز برگزار شد و علی نصیریان دبیری این دوره را بر عهده داشت.

مراسم اختتامیه با قرائت قرآن کریم توسط یک کودک نابینا و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران آغاز شد.

حمایت از تولید پنج اثر سینمایی

در مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره فیلم پرواز، حمایت از تولید پنج اثر سینمایی اعلام شد بر این اساس که جشنواره پرواز در ادامه فعالیت‌های خود برای حمایت از فیلمسازان، در تولید پنج اثر به عنوان تهیه‌کننده مشارکت خواهد داشت تا فیلمسازان این حوزه بتوانند آثار خود را با شرایط حرفه‌ای‌تر تولید کنند. در این طرح، کوروش کبیری تهیه‌کننده فیلم کوتاه «نیروانه»، فیلم برگزیده جشنواره در مسیر تهیه این آثار همکاری خواهد داشت.

یکی از محورهای اصلی هفتمین جشنواره پرواز، تأکید بر ضرورت تغییر نگاه جامعه به معلولیت بود که در همین راستا فتانه امیری با تأکید بر شعار جشنواره، بر ضرورت تغییر نگاه جامعه از «ترحم» به «توانمندی» تأکید کرد و نقش سینما را در روایت ظرفیت‌های جامعه افراد دارای معلولیت مورد توجه قرار داد.

رحمت‌الله معمار اردستانی مشاور حوزه معلولیت نیز با تأکید بر ضرورت توجه به موضوع معلولیت در ساختارهای اجتماعی و قانونی، بر فراهم شدن امکانات شهری و توجه به حقوق شهروندی افراد دارای معلولیت تأکید کرد.

در ادامه، یاد هنرمندان سینمایی درگذشته با پخش کلیپی که با هوش مصنوعی ساخته شده بود، گرامی داشته شد. همچنین کلیپ اعطای حکم دبیری جشنواره به علی نصیریان در تالار سنگلج و کلیپی از بازیگران پیشکسوتی که در آثار مختلف سینمایی و تلویزیونی نقش افراد دارای معلولیت را ایفا کرده‌اند، برای حاضران به نمایش درآمد. در بخش دیگری از مراسم، از شکوه نوابی‌نژاد مادر مشاوره ایران و چهره ماندگار کشور، تجلیل شد.

رونمایی از تندیس بازیگرانی که نقش افراد معلول را ایفا کردند

همچنین یاد محمدعلی جعفربگلو، فعال دارای معلولیت، با حضور دختر و مادر او گرامی داشته شد. یادبود اکبر عبدی و تجلیل از جمشید هاشم‌پور نیز از دیگر بخش‌های مراسم بود که با حضور عادل تبریزی کارگردان سینما اجرا شد. همچنین از بازیگرانی که در آثار مختلف سینمایی در نقش افراد دارای معلولیت ایفای نقش کرده‌اند از جمله شهاب حسینی، محمدرضا فروتن، علی دهکردی، بیژن امکانیان، پرویز پرستویی، علی مصفا و نگار جواهریان، یاد شد. از تندیس‌هایی که از کاراکتر این هنرمندان در نقش افراد معلول ساخته شده است نیز رونمایی و قرار شد در مراسمی جداگانه این سردیس ها و نقاشی‌های پرتره به آنها اهدا شود.

در بخش بعدی از شش دختر شایسته دارای معلولیت تجلیل شد. در این بخش از نگین صفرزاده مقدم بانوی نابینا، ثمین گل‌محمدی دارای سندرم داون، مونا صائمین بانوی ناشنوا، فاطمه حیدری و فرزانه حبوطی دارای معلولیت شدید جسمی و آسیه سرور محمد از کشور کنیا دارای معلولیت در هر ۲ پا، تجلیل و تندیسی که برای آنها تدارک دیده شده بود به آنها اهدا شد.

در ادامه مراسم، داوران هفتمین دوره جشنواره با پخش کلیپی معرفی شدند و بیانیه هیئت داوران توسط مهوش وقاری قرائت شد. در بیانیه هیئت داوران بر حضور فیلمسازان خلاق، جسور و ایده‌پرداز و وجود آثار منحصر به فرد و تأثیرگذار در این دوره تأکید شد.

هیئت داوران همچنین اعلام کرد که انتخاب آثار با توجه به کیفیت هنری، خلاقیت و تأثیرگذاری فرهنگی انجام شده و فرایند داوری با وجود دشواری، با دقت، اشتیاق و افتخار دنبال شده است. در این بیانیه بر ضرورت حمایت از جشنواره و حضور بیشتر سینماگران و پیشکسوتان هنری نیز تأکید شد.

در ادامه برگزیدگان بخش‌های مستند، داستانی، انیمیشن، فیلم‌های موبایلی و فیلم‌های دارای معلولیت معرفی و مورد قدردانی قرار گرفتند و از بهترین بازیگر زن، بهترین بازیگر مرد و بهترین بازیگر دارای معلولیت نیز تجلیل شد.

اجرای نمایش «زنگ» توسط گروه هنری تندیس به سرپرستی حامد شیخی و فاطمه عبدالرحیمی با حضور حامد شیخی، مبینا طلوعی، مجتبی ترکمان، علی عبدی وتینا صابری از بخش های دیگر مراسم اختتامیه بود.

اجرای قطعاتی به خوانندگی حامد طاها و تکنوازی دف از جمله برنامه‌هایی بود که در طول مراسم اجرا شد. همچنین اجرای رقص سما و پرفورمنس از دیگر بخش‌های مراسم بود که توسط گروه انجمن «کنسری مَنِ قهرمان» با سرپرستی حامد کوشا و مدیر روابط عمومی و هماهنگی رامین تارخ و به همراه گروه سماگران با سرپرستی غزل فلاح برگزار شد.

در میانه برنامه نیز نقاشی‌های از هنرمندان نقاشی که هر کدام از یکی از استان های ایران در جشنواره حضور داشتند، رونمایی شد. این نقاشی ها از متین ارشادی، نسیم گلی‌پور، نجما خلیل نژاد، مهسا صدیقی، اکرم مولودی، حدیثه جزائی به سرپرستی مبینا مقدم بود.