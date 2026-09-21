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رئیس پلیس پایتخت از کشف حدود ۶ تن مواد مخدر و انهدام ۱۰۹ باند از ابتدای سال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار عباسعلی محمدیان؛ رئیس پلیس پایتخت گفت: علیرغم همه مأموریتهایی که در ماههای گذشته به پلیس محول شد و همچنین شرایط جنگی، هیچیک از مأموریتهای پلیس تعطیل نشد و همکاران ما در خارج از مقرها و ساختمانهای پلیس، در پیادهروها، پارکها و معابر حضور داشتند و به مردم خدمترسانی و امنیت آنها را تأمین کردند.
وی صبح امروز در حاشیه نمایشگاه جدیدترین کشفیات پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران افزود: یکی از مأموریتهایی که تعطیل نشد، جمعآوری معتادان متجاهر بود. اگرچه در آن روزها برخی مراکز نگهداری معتادان متجاهر، بدون هماهنگی افرادی را که در اختیار داشتند رها کردند، اما پلیس خیلی سریع وارد عمل شد و نسبت به جمعآوری آنها اقدام کرد.
سردار محمدیان ادامه داد: دیگر بهندرت شاهد حضور معتادان متجاهر در این نقاط هستیم؛ البته نمیتوان گفت بهطور کامل وجود ندارند و ممکن است افرادی از شهرهای دیگر وارد تهران شوند یا در پاتوقهای ناشناخته حضور داشته باشند و بعد در سطح شهر دیده شوند.
رئیس پلیس پایتخت با اشاره به کاهش حضور معتادان متجاهر در معابر تصریح کرد: امروز بهندرت میتوان این افراد را در مکانهایی که سالهای گذشته بهصورت پاتوق مورد استفاده قرار میگرفت، مشاهده کرد. در گذشته در برخی کوچهها و معابر شاهد خوابیدن، نشستن و مصرف مواد توسط این افراد بودیم که دیگر آن تصاویر را نخواهیم دید.
وی گفت: پلیس به قولی که به مردم داده است، عمل خواهد کرد و اجازه نخواهد داد موادفروشان در سطح شهر جولان دهند یا معتادان متجاهر رها باشند و موجب نگرانی و آزردگی خاطر مردم شوند.
وی از کشف نزدیک به ۶ تن انواع مواد مخدر از ابتدای سال خبر و ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون، علیرغم اینکه بخشی از این مدت با شرایط جنگی همزمان بود، همکاران ما شبانهروز تلاش کردند و نزدیک به ۶ تن انواع مواد مخدر کشف شد.
رئیس پلیس پایتخت افزود: این کشفیات مربوط به فعالیت ۱۰۹ باند مختلف بوده که در این بین ۱۵۷ نفر سرشاخه بودهاند. همچنین ۹ قبضه سلاح از افرادی که بهصورت مسلحانه اقدام میکردند، کشف و چهار پاتوق در حاشیه اتوبانها یا داخل پارکهای جنگلی نیز شناسایی و منهدم شد.
محمدیان گفت: در جریان این عملیاتها، بیش از ۶ نفر از قاچاقچیان مواد مخدر مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و در مجموع، نزدیک به ۶ تن انواع مواد مخدر کشف، قاچاقچیان مربوطه دستگیر و معتادان متجاهر نیز جمعآوری شدند.
رئیس پلیس پایتخت با اشاره به فعالیت قاچاقچیان مواد مخدر در فضای مجازی تصریح کرد: هرگاه همکاران ما صفحات، کانالها یا گروههایی را که اقدام به تبلیغ یا فروش مواد مخدر میکنند، شناسایی کنند، با آنها برخورد خواهد شد و آمار دستگیریها و کشفیات در این حوزه نیز در اختیار رسانهها قرار میگیرد.
وی با اشاره به ورود برخی مواد مخدر صنعتی به کشور در وزنهای بالا و شیوههای مختلف جاسازی، نسبت به تهدید این مواد برای جوانان هشدار داد و افزود: یکی از خطراتی که جوانان و جامعه را تهدید میکند، همین مواد مخدر صنعتی است که بهصورت جاسازیشده و در وزنهای نسبتاً بالا وارد میشود.
رئیس پلیس پایتخت خطاب به خانوادهها گفت: از خانوادههایی که فرزند جوان دارند، میخواهم بیشتر مراقب فرزندان خود باشند؛ چراکه ممکن است برخی جوانان از روی کنجکاوی به دنبال تجربه این موضوعات باشند. خانوادهها باید بیشتر مراقب دوستان، رفتوآمدها و رفتارهای فرزندان خود باشند.
محمدیان با اشاره به در پیش بودن بازگشایی مدارس تصریح کرد: پلیس در سراسر کشور و پلیس تهران بزرگ آمادگی لازم برای بازگشایی مدارس را دارد و پیشبینیهای لازم در حوزه ترافیک، امنیت ترافیکی دانشآموزان و امنیت اطراف مدارس انجام شده است.
وی افزود: با افرادی که احتمال دارد در مسیر دانشآموزان قرار بگیرند و بخواهند آنها را اغفال کنند، از جمله از طریق فروش مواد مخدر یا حتی سیگار، برخورد خواهد شد.