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ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان مرکزی از همه هنرمندان، طراحان و فعالان عرصه هنر برای شرکت در رویداد هنری عفاف و حجاب دعوت میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان مرکزی از تمامی هنرمندان، طراحان و فعالان عرصه هنر دعوت میکند تا آثار و طرحهای خلاقانه خود را با موضوع «عفاف و حجاب» به دبیرخانه رویداد ارسال کنند.
آثار برگزیده در برنامههای فرهنگی و تبلیغات شهری مورد استفاده قرار گرفته و از صاحبان آثار برتر نیز تقدیر خواهد شد.
🖌 رشتههای هنری:
طراحی و گرافیک
نقاشی
تصویرسازی
خوشنویسی
پوستر
عکاسی
و سایر رشتههای مرتبط
محورهای پیشنهادی:
عفاف و حجاب، هویت و کرامت زن
حجاب و تحکیم بنیان خانواده
حجاب، انتخاب آگاهانه و مسئولانه
نگاه نو و خلاقانه به مفهوم حجاب در جامعه امروز
مهلت ارسال آثار: تا ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵
@abm_۰۲ ارسال آثار به نشانی