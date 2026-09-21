ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان مرکزی از همه هنرمندان، طراحان و فعالان عرصه هنر برای شرکت در رویداد هنری عفاف و حجاب دعوت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان مرکزی از تمامی هنرمندان، طراحان و فعالان عرصه هنر دعوت می‌کند تا آثار و طرح‌های خلاقانه خود را با موضوع «عفاف و حجاب» به دبیرخانه رویداد ارسال کنند.

آثار برگزیده در برنامه‌های فرهنگی و تبلیغات شهری مورد استفاده قرار گرفته و از صاحبان آثار برتر نیز تقدیر خواهد شد.

🖌 رشته‌های هنری:

طراحی و گرافیک

نقاشی

تصویرسازی

خوشنویسی

پوستر

عکاسی

و سایر رشته‌های مرتبط

محور‌های پیشنهادی:

عفاف و حجاب، هویت و کرامت زن

حجاب و تحکیم بنیان خانواده

حجاب، انتخاب آگاهانه و مسئولانه

نگاه نو و خلاقانه به مفهوم حجاب در جامعه امروز

مهلت ارسال آثار: تا ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵

@abm_۰۲ ارسال آثار به نشانی