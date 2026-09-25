\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u061b \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0633\u0645\u0646\u0627\u0646\u060c \u062a\u0642\u0648\u06cc\u062a \u0631\u0648\u062d\u06cc\u0647 \u0646\u0634\u0627\u0637 \u0648 \u062a\u0639\u0627\u0645\u0644 \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u0647\u062f\u0627\u0641 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0628\u0648\u062f.\n