رئیس‌جمهور در آیین نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی جدید خطاب به دانش‌آموزان، گفت: می‌توانیم با کسب علم و مهارت، مشکلات مردم، خانواده، شهر و کشور و حتی مشکلات دنیا را حل کنیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مسعود پزشکیان امروز دوشنبه در آیین نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی جدید، خطاب به دانش‌آموزان دبستانی مدرسه حضرت فاطمه زهرا (س) واقع در منطقه ۱۱ تهران، گفت: می‌دانید که شما گوهرید یا نمی‌دانید؟ می‌دانید من به عنوان رئیس جمهور از یک خانواده معمولی (به اصطلاح کارمند) به این جا رسیده‌ام.

رئیس‌جمهور در ادامه و پس از پاسخ‌های پی‌درپی «بله» دانش‌آموزان، افزود: شما اگر ذهن و فکرتان بهترین شدن باشد، می‌توانید. باید کاری کنید که فردای مملکت را طوری بسازید که هیچ بیگانه‌ای جرات نکند به ما به چشم انسان‌های ضعیف نگاه کنند. می‌دانید باید چه کنید؟

وی پس از پاسخ دانش‌آموزان که گفتند «تلاش»، بیان کرد: احسنت، تلاش کنید. در ضمن باید با هم دوست باشید؛ اگه با هم دوست نباشید و دعوا کنید، تمام تلاش شما به هدر خواهد رفت. هم باید با هم دوست باشید و هم تلاش کنید، هم به یکدیگر کمک کنید.

پزشکیان بر آموزش صحیح و درست دانش‌آموزان تاکید و بیان کرد: شما می‌توانید بهترین شوید، و ما نیز تلاش می‌کنیم که شما بهترین باشید و بهترین‌ها را برای شما فراهم کنید، ما در دولت فضای دوستی، مشارکت و تلاش را برای شما فراهم خواهیم کرد.

رئیس‌جمهور به دانش‌آموزان توصیه کرد که در کمک به خانواده، دوستان و معلمان خود کوشا باشند و گفت: جایگاه والای انسان در گرو کمک به دیگران است، باید تلاش کنید که از علم و مهارت خود برای حل مشکلات خانواده، محله، کشور و حتی جهان استفاده کنید، باید مهارت پیدا کنید، یادگیری بدون مهارت اثربخش نیست، باید یاد بگیرید و از آنچه آموختید برای کمک به دیگران استفاده کنید.

وی با تاکید بر اینکه تمام امید مسئولان به دانش‌آموزان این کشور است، تصریح کرد: هر کاری از دستمان برآید، انجام خواهیم داد که گوهر وجود شما دانش‌آموزان ظهور و بروز پیدا کند. وجود شما از هر گوهری با ارزش‌تر است، کافی است بخواهید و در مسیر تعالی قدم بردارید، خواستن توانستن است، اگر بخواهید به هر جایگاهی دست خواهید یافت.

پزشکیان حل مشکلات مردم و کمک به توسعه کشور را یکی از مهمترین اهداف هر ایرانی دانست و ادامه داد: شما نیز باید دست در دست هم دهید تا کشور را با هم بسازیم.

رئیس‌جمهور افزود: انتخاب بهترین یا بدترین بودن با ماست، برای بهترین بودن باید تلاش کرد و زحمت کشید، هیچ انسانی رایگان به جایگاه بالا نمی‌رسد، رمز موفقیت در تلاش و کوشش است، شما نیز باید به خوبی درس بخوانید، یاد بگیرید و حل مساله کنید.

پزشکیان در پایان با اشاره به سوالی که امسال برای پرسش از دانش‌آموزان طراحی شده است، گفت: فکر کنید که چه مشکلی از کشورمان را می‌توانید حل کنید، هر کس می‌تواند حتی به تنهایی مشکلی را حل کند، اگر با هم اتحاد داشته باشید می‌توانید مشکلات بزرگتر را بهتر حل کنید.