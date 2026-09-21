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بازی تیم بعثت کرمانشاه وهوادار تهران در چهار چوب هفته دوم رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال، فردا در تهران برگزار می شود .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،تیم های بعثت کرمانشاه و هوادار تهران در چارچوب رقابتهای هفته دوم لیگ دسته اول فوتبال -جام آزادگان- از ساعت ۱۸:۳۰ عصر فردا(سه شنبه، ۳۱ شهریور) در ورزشگاه پاس قوامین تهران به مصاف هم میروند.
طبق اعلام فدراسیون، قضاوت این دیدار را بهمن ممشلی برعهده دارد و امین اسکندری، عباس عسگری و غلامرضا قلیچ خانی کمکهای او هستند. مهدی الوندی نیز ناظر این دیدار است.
تیم بعثت کرمانشاه هفته گذشته در اولین دیدار خود در رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال، برابر تیم نفت و گاز گچساران به تساوی بدون گل دست یافت و هم اکنون با یک امتیاز در رده هشتم جدول قرار دارد.
تیم هوادار تهران نیز با کسب یک تساوی و یک امتیاز در حال حاضر در رده سیزدهم جدول لیگ دسته اول فوتبال ایستاده است.