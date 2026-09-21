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طرح ایمن سازی اطراف مدارس استان کرمان، شامل عوامل پیاده و خودرویی، تا ۲۰ مهر در معابر شهری، اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، فرمانده پلیس راهور استان در آستانه سال تحصیلی جدید گفت: صد درصد توان نیروی انسانی راهنمایی و رانندگی، اعم از عوامل پیاده و خودرویی، در ۲۰ روز اول مهر در طرح مدارس حضور دارند.
سرهنگ علی رضایی افزود: در کنار عوامل راهنمایی و رانندگی، عوامل انتظامی نیز حضور دارند تا والدین بدون دغدغه، در روزهای ابتدایی مهر فرزندان خود را راهی مدرسه کنند.
وی با بیان اینکه اوایل مهر، شهرها بسیار متراکم و شلوغ خواهند بود از رانندگان خواست در ۲۰ روز ابتدایی مهر در معابر شهری، به ویژه در اطراف مدارس، با سرعت مطمئنه حرکت کنند.
فرمانده راهنمایی و رانندگی استان، همچنین از والدین نیز خواست در کمترین زمان ممکن خودروی مدارس فرزندان خود را ساماندهی کنند تا تراکم خودروها در اطراف مدارس کمتر شود.