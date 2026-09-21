به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام ؛ ساسان رستمی کارشناس هواشناسی، با اشاره به بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی گفت: از فردا تا اواخر هفته روند افزایش دما مورد انتظار است و دمای هوا حدود ۴ درجه افزایش خواهد داشت. ساسان رستمی کارشناس هواشناسی، با اشاره به بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی گفت: از فردا تا اواخر هفته روند افزایش دما مورد انتظار است و دمای هوا حدود ۴ درجه افزایش خواهد داشت.

وی افزود: در این مدت دمای هوا فراتر از حد معمول خواهد بود و تا پایان هفته در برخی ساعت‌ها افزایش سرعت باد نیز پیش‌بینی می‌شود.

با توجه به افزایش دما و وزش باد، احتمالاً شرایط جوی در برخی مناطق استان ایلام تغییر محسوسی خواهد داشت و لازم است شهروندان برای مواجهه با گرمای فراتر از حد معمول آمادگی داشته باشند.