افزایش ۴ درجهای دما در ایلام تا اواخر هفته
کارشناس هواشناسی از روند افزایش دما در استان ایلام از فردا تا اواخر هفته خبر داد و اعلام کرد دمای هوا حدود ۴ درجه بیشتر میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛
ساسان رستمی کارشناس هواشناسی، با اشاره به بررسی آخرین نقشههای هواشناسی گفت: از فردا تا اواخر هفته روند افزایش دما مورد انتظار است و دمای هوا حدود ۴ درجه افزایش خواهد داشت.
وی افزود: در این مدت دمای هوا فراتر از حد معمول خواهد بود و تا پایان هفته در برخی ساعتها افزایش سرعت باد نیز پیشبینی میشود.
با توجه به افزایش دما و وزش باد، احتمالاً شرایط جوی در برخی مناطق استان ایلام تغییر محسوسی خواهد داشت و لازم است شهروندان برای مواجهه با گرمای فراتر از حد معمول آمادگی داشته باشند.