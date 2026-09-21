دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پیامی ارتحال حضرت آیت‌الله‌العظمی سید موسی شبیری زنجانی را تسلیت گفت و با تجلیل از جایگاه علمی و اخلاقی آن مرجع عالی‌قدر، ایشان را فقیهی وارسته، استوانه تحقیق، مجسمه تقوا و از چهره‌های اثرگذار حوزه علمیه قم در عرصه علم رجال و اسناد توصیف کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا وسیما, حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه, ایشان را فقیهی وارسته، استوانه تحقیق، مجسمه تقوا و از چهره‌های اثرگذار حوزه علمیه قم توصیف کرد.

استاد خسروپناه با اشاره به جایگاه علمی و اخلاقی آن مرجع عالی‌قدر، از نقش ایشان در احیای روشمند علم رجال و اسناد در حوزه علمیه قم، تربیت عالمان و نیز سلوک زاهدانه و پرهیز از شهرت ایشان تجلیل کرد.

وی همچنین با اشاره به مواضع آیت‌الله شبیری زنجانی در حمایت از نهضت امام خمینی(ره) و پیوند دیرین ایشان با رهبر معظم انقلاب، تأکید کرد که نصح مشفقانه، مدارای اخلاقی و تأکید آن فقیه بر راستی و درستی، در تاریخ معاصر ماندگار خواهد بود.

استاد خسروپناه در پایان، این ضایعه را به رهبر معظم انقلاب، مراجع عظام، حوزه‌های علمیه، شاگردان و ارادتمندان و بیت مکرم آن مرحوم تسلیت گفت.