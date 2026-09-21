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نخستین همایش ملی تولید، فرآوری و بازاریابی انگور به میزبانی دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، در این همایش آخرین یافتهها و دستاوردهای علمی و پژوهشی در حوزه تولید، فرآوری و بازاریابی انگور با حضور جمعی از پژوهشگران، محققان و تولیدکنندگان انگور بررسی شد.
از ۹۶ مقاله پذیرفته شده در این همایش ۱۵ مقاله به صورت سخنرانی و بقیه به صورت پوستر ارائه شد.
برپایی نمایشگاه معرفی ارقام انگور شاهرود از برنامههای جنبی این همایش بود.
انگور به عنوان یکی از محصولات باغی شاخص کشور، همواره سهم بسزایی در اقتصاد کشاورزی ایران داشته و این محصول علاوه بر مصرف تازهخوری، در صنایع تبدیلی همچون کشمش، شیره، آبمیوه و سرکه نیز کاربرد گستردهای دارد
شاهرود از جمله مناطقی است که با تنوع اقلیمی و خاک حاصلخیز، جایگاه ویژهای در تولید انگور دارد و کیفیت و تنوع ارقام تولیدی در این شهرستان، موجب شده تا انگور شاهرود در بازارهای داخلی و صادراتی مورد توجه قرار گیرد.
۸۵ درصد از باغهای بارور انگور استان سمنان در شهرستان شاهرود قرار دارد.
این همایش دو روزه با همکاری دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود و انجمن تولیدکنندگان انگور شاهرود برگزار شد.