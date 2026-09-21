رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کردستان از تدابیر ویژه برای بازگشایی مدارس خبر داد و گفت: در محدوده اطراف مراکز آموزشی، اجرای اقدامات ایمنی و کاهش خطرات احتمالی در آن محدوده انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان ، سرهنگ همتی زاده در ادامه با اشاره به ضرورت ایمن‌سازی محدوده مدارس اظهار کرد: تردد بالا در ساعات خاص، از جمله زمان آغاز و پایان فعالیت مدارس، رفتار‌های غیرقابل پیش‌بینی کودکان و نزدیکی بسیاری از مراکز آموزشی به خیابان‌های پرتردد، از جمله دلایل اصلی توجه ویژه به ایمنی این مناطق است.

وی گفت: نصب تابلو‌ها و علائم هشدار دهنده افقی و عمودی، خط‌کشی محل عبور عابرین پیاده، احداث سرعت‌گیر و سرعت کاه‌های استاندارد، حضور پر رنگ‌تر مأموران راهنمایی و رانندگی و یا نگهبانان ایمنی در ساعات پرتردد، از جمله تدابیر اجرایی برای ارتقای ایمنی دانش‌آموزان در مسیر مدرسه است.