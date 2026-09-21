آمادگی پلیس راهور کردستان برای بازگشایی مدارس
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کردستان از تدابیر ویژه برای بازگشایی مدارس خبر داد و گفت: در محدوده اطراف مراکز آموزشی، اجرای اقدامات ایمنی و کاهش خطرات احتمالی در آن محدوده انجام می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان
، سرهنگ همتی زاده در ادامه با اشاره به ضرورت ایمنسازی محدوده مدارس اظهار کرد: تردد بالا در ساعات خاص، از جمله زمان آغاز و پایان فعالیت مدارس، رفتارهای غیرقابل پیشبینی کودکان و نزدیکی بسیاری از مراکز آموزشی به خیابانهای پرتردد، از جمله دلایل اصلی توجه ویژه به ایمنی این مناطق است.
وی گفت: نصب تابلوها و علائم هشدار دهنده افقی و عمودی، خطکشی محل عبور عابرین پیاده، احداث سرعتگیر و سرعت کاههای استاندارد، حضور پر رنگتر مأموران راهنمایی و رانندگی و یا نگهبانان ایمنی در ساعات پرتردد، از جمله تدابیر اجرایی برای ارتقای ایمنی دانشآموزان در مسیر مدرسه است.
رئیس پلیس راهور کردستان خاطرنشان کرد: همزمان با آغاز سال تحصیلی در اول مهرماه ماموران پلیس راهور با حداکثر توان خود در معابر استقرار خواهند داشت و به آنان تاکید شده که به دانشآموزان و والدین آنها به ویژه در اطراف مدارس کمک کنند.