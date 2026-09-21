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همزمان با سراسر کشور، جشن جوانهها با حضور دانش آموزان پایه هفتمی امروز در مدارس فارس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، مدیرکل آموزش و پرورش فارس در این مراسم با اشاره به اهمیت دوران متوسطه اول به عنوان مقطع حساس در شکلگیری شخصیت علمی و اجتماعی دانشآموزان گفت: امسال ۷۵ هزار دانشآموز پایه هفتم در سطح استان فارس، سال تحصیلی جدید را با حضور در هزار و ۹۰۰ مدرسه متوسطه اول آغاز میکنند.
کلاری با تاکید بر آمادگی کامل مدارس استان برای میزبانی از دانشآموزان، ابراز امیدواری کرد که با همکاری خانواده ها و معلمان، فضایی پویا و سرشار از نشاط برای شکوفایی استعدادهای این نسل فراهم شود.
جشن جوانهها به منظور آشنایی دانشآموزان با فضای آموزشی، معلمان و برنامههای درسی دوره متوسطه برگزار میشود و مقدمهای برای ورود رسمی این دانشآموزان به فضای جدیتر آموزش و یادگیری است.