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رقابتهای هندبال مردان بازیهای آسیایی ۲۰۲۶، امروز در ناگویا پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه بازیها، در این رقابتها ۹ تیم حضور دارند که در دو گروه ۴ و ۵ تیمی رقابت میکنند و از هر گروه ۴ تیم راهی یک چهارم نهایی میشوند.
نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
گروه یک:
ژاپن ۴۴ - ۱۷ هنگ کنگ
چین - قطر
تیمهای ژاپن با ۴ و قطر با ۲ امتیاز اول و دوم و تیمهای چین و هنگ کنگ بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.
گروه دو:
نتیجه دیروز:
قزاقستان ۲۰ - ۴۳ بحرین
امروز:
ایران ۲۰ - ۳۴ بحرین
تیم ایران پیش از این ۲۴ - ۲۶ مغلوب کویت شده بود.
کره جنوبی - کویت
تیمهای بحرین با ۴ و کویت با ۲ امتیاز اول و دوم هستند و تیمهای ایران و قزاقستان بدون امتیاز در ردههای سوم و چهارم جای دارند.