به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه بازی‌ها، در این رقابت‌ها ۹ تیم حضور دارند که در دو گروه ۴ و ۵ تیمی رقابت می‌کنند و از هر گروه ۴ تیم راهی یک چهارم نهایی می‌شوند.

نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

گروه یک:

ژاپن ۴۴ - ۱۷ هنگ کنگ

چین - قطر

تیم‌های ژاپن با ۴ و قطر با ۲ امتیاز اول و دوم و تیم‌های چین و هنگ کنگ بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.

گروه دو:

نتیجه دیروز:

قزاقستان ۲۰ - ۴۳ بحرین

امروز:

ایران ۲۰ - ۳۴ بحرین

تیم ایران پیش از این ۲۴ - ۲۶ مغلوب کویت شده بود.

کره جنوبی - کویت

تیم‌های بحرین با ۴ و کویت با ۲ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های ایران و قزاقستان بدون امتیاز در رده‌های سوم و چهارم جای دارند.