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استاندار آذربایجانغربی گفت: رسیدگی به کارکنان و بازنشستگان نیازمند بخشنامه نیست و باید به یک فرهنگ و وظیفه مدیریتی تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجانغربی گفت: باید از همه جهات به مردم، کارکنان و جامعه خدمت کنیم و اجازه ندهیم پیشکسوتان و کارکنان دستگاه اداری دغدغهمند باشند.
رضا رحمانی در مراسم تکریم و تجلیل از بازنشستگان استانداری، فرمانداریها و بخشداریهای آذربایجانغربی، ضمن گرامیداشت مقام بازنشستگان، افزود: رسیدگی به کارکنان و بازنشستگان نیازمند بخشنامه نیست و باید به یک فرهنگ و وظیفه مدیریتی تبدیل شود.
وی همچنین با بیان اینکه باید دغدغههای پرسنل در حوزههایی مانند هزینههای زندگی و درمان کاهش یابد، خاطرنشان کرد: فرمانداران و بخشداران با وجود مسئولیتهای سنگین، در بسیاری از موارد از حداقل امکانات برخوردارند و باید شرایط کاری آنان به شکل جدی مورد توجه قرار گیرد.
استاندار آذربایجانغربی به شناسایی و رفع مشکلات کارکنان نیز اشاره کرده و افزود: رسیدگی به کارکنان، بهویژه بازنشستگان، باید کیفیتر و بهتر شود و موضوع رفاهیات، سفر و برنامههای انگیزشی با جدیت دنبال شود.
رحمانی همچنین با اشاره به تأکیدات حضرت علی (ع) درباره توجه به کارکنان و کارگزاران، اضافه کرد: رسیدگی به نیروها عاملی برای افزایش انگیزه، سلامت اداری و کاهش زمینههای تخلف است.
وی در پایان از ایجاد دفتر امور بازنشستگان در استانداری خبر داده و افزود: بازنشسته نباید احساس بیپناهی کند و در استانداری همه یک خانواده هستیم و وظیفه داریم با تمام توان به مردم و جامعه خدمت کنیم.