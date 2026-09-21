به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان گفت: براساس خروجی مدل‌های پیشیابی هواشناسی تا جمعه شرایط جوی در استان نسبتا پایدار و یکنواخت پیش بینی می‌شود.

زارعی افزود: امروز در نواحی شرقی گاهی وزش تند باد و گرد و خاک دور از انتظار نیست و به لحاظ دمایی با استقرار پرارتفاع جنب حاره بر جو استان ادامه روند افزایش نسبی دمای هوا را تا روز چهارشنبه انتظار داریم و هوا گرمتر می‌شود.

صبح امروز ایستگاه قاین با ۱۳ درجه خنکترین و روز گذشته طبس با ۴۲ درجه سلسیوس گرمترین ایستگاه استان ثبت شد.

نوسانات دمایی در مرکز استان هم بین ۳۴ و ۱۴ درجه سلسیوس ثبت شد.