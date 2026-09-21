هزار و ۳۰۰ عنوان برنامه در هفته دفاع مقدس به نیابت از رهبر شهید انقلاب و هزار و ۳۰۰ شهید در کازرون برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده سپاه شهرستان کازرون گفت: امسال در هفته دفاع مقدس بیش از هزار و ۳۰۰ برنامه به نیابت از رهبر شهید انقلاب و شهدای این شهرستان با شعار لبیک یا خامنه‌ای در شهرستان اجرا می‌شود.

سرهنگ پاسدار حسین حیاتی افزود: شهرستان کازرون سه هزار جانباز، ۱۳ هزار رزمنده،۱۴۶ آزاده و سه شهید شاخص در جنگ دوازده روزه، ۶ شهید مدافع حرم، جنگ تحمیلی دوم و سوم تقدیم ایران اسلامی کرده است.

فرمانده سپاه شهرستان کازرون بیان کرد: برپایی میزخدمت در تجمعات شبانه، یادواره ۱۶۸ دانش آموز شهید میناب، نواختن زنگ ایثار و شهادت، رزمایش جانفدا و مسابقات فرهنگی و ورزشی از برنامه‌های هفته دفاع مقدس در کازرون است.

شهرستان کازرون در جنوب غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.