به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، معاون فنی و بازرگانی سازمان تعاون روستایی کشور در سفر به گرمسار به ایجاد ۵۷۰ روستا بازار در کشور اشاره کرد و گفت :برای عرضه کالا بدون واسطه ، حمایت از تولید کنندگان و مردم ، مراکز روستا بازار تا پایان سال ۸۰۰ روستا بازار ایجاد خواهد کرد.

مهدی کاظم نژاد وی به تامین و توزیع کود با مشارکت سازمان تعاون روستایی در کشور ومشارکت تعاونی‌ها اشاره کرد و افزود: در سال‌های گذشته سازمان تعاون روستایی تنها وظیفه توزیع کود شیمیایی برای تولید کشاورزان را برعهده داشت، اما با مصوبه هیئت دولت وظیفه تامین کود مورد نیاز نیز از وظایف جدید سازمان تعاون روستایی در کشور در نظر گرفته شده است

معاون فنی و بازرگانی سازمان تعاون روستایی کشور همچنین در جمع فعالان حوزه تعاونی‌های شهرستان‌های گرمسارو آرادان یکی از مهم‌ترین وظایف سازمان تعاون روستایی در حمایت از تعاونی‌ها را پرداخت تسهیلات وسرمایه در گردش برشمرد

یاسر عربی نماینده مردم شهرستان های گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی و حمید دهرویه معاون استاندار سمنان هم در این جلسه درباره روند ایجاد روستا بازار در استان سمنان و قیمت گذاری محصولات کشاورزی صحبت کردند.