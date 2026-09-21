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رئیس اداره نگهداری ابنیه فنی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان شمالی از اجرای اقدامات پیشگیرانه این اداره کل در راستای نهضت استانی لایروبی و بازگشایی رودخانهها، مسیلها و ابنیه فنی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، حمیدرضا نامور با اشاره به پیشبینیهای هواشناسی در خصوص وقوع پدیده النینو و احتمال بارشهای فراتر از نرمال در استان، گفت: در راستای تدابیر و اقدامات پیشگیرانه و همچنین وظایف ابلاغی، عملیات بازگشایی و تنقیه پلها و رفع گرفتگی سازههای تقاطعی آبگذری در محورهای مواصلاتی استان در دستور کار این اداره کل قرار گرفت.
وی افزود: این اقدامات با هماهنگی شرکت آب منطقهای خراسان شمالی و با موافقت دفتر مدیریت بحران استانداری، در قالب طرح نهضت لایروبی و بازگشایی ابنیه فنی و پلهای استان اجرا شد.
نامور تصریح کرد: در جریان اجرای این طرح، ۵۶۸ دستگاه پل و آبرو لایروبی و بازگشایی شد که از این تعداد، ۱۶۰ ابنیه فنی دارای اولویت مهم با هماهنگی شرکت آب منطقهای استان شناسایی و صورتجلسه شد.
وی با بیان این که حدود ۱۵۰ هزار مترمکعب عملیات لایروبی در این طرح انجام شده است، ادامه داد: برای اجرای این عملیات، ۶۰ دستگاه ماشینآلات راهداری به کارگیری شده است.
نامور خاطرنشان کرد: پاکسازی و بازگشایی مسیرهای عبور آب و لایروبی ابنیه فنی، از جمله اقدامات مهم و پیشگیرانه راهداری برای ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی و کاهش آسیبپذیری راهها در زمان وقوع بارندگیهای شدید است.