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کتاب «عروسهای بینشان» شامل ۱۱ روایت از زندگی همسران شهدای خراسان رضوی، با تمرکز بر تجربه عشق، ازدواج و زندگی مشترک آنان، در انتشارات بهنشر منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، «عروسهای بینشان» به کوشش مریم عرفانیان و جمعی از بانوان نویسنده جنگ را از زاویهای متفاوت روایت میکند؛ این اثر به جای تمرکز بر میدان نبرد، زندگی زنانی را روایت میکند که پس از آغاز زندگی مشترک، با شهادت همسرشان مواجه شدند.
روایتهای این مجموعه از آشنایی و ازدواج آغاز میشود و با بازخوانی خاطرات روزهای زندگی مشترک، برنامهریزی برای آینده و لحظه مواجهه با خبر شهادت ادامه مییابد. در برخی از این روایتها، فاصله ازدواج تا شهادت تنها یک روز بوده و در برخی دیگر، زندگی مشترک چند ماه و کمتر از یک سال ادامه داشته است؛ تفاوتی که تجربه هر یک از این زنان از عشق، انتظار و فقدان را متمایز کرده است.
یکی از محورهای اصلی «عروسهای بینشان»، روایت زندگیهایی است که تازه آغاز شده بودند، اما شهادت فرصت ادامه یافتنشان را گرفت. خانهای که قرار بود محل زندگی مشترک باشد، وسایلی که برای آینده تهیه شده بود و برنامههایی که برای سالهای پیش رو شکل گرفته بود، پس از شهادت همسر به بخشی از خاطرات و نشانههای یک زندگی ناتمام تبدیل میشود.
در بخشی از روایتها، خاطرات از زبان اولشخص نقل شده است تا تجربه زنان از روزهای کوتاه زندگی مشترک، انتظار و مواجهه با شهادت همسر، مستقیمتر به مخاطب منتقل شود. جزئیاتی مانند خرید وسایل خانه، زیارت، دعا و برنامهریزی برای آینده نیز در بازسازی فضای زندگی این خانوادهها نقش دارد.
این کتاب در ادامه طرح مجموعه «عروسهای جنگ» شکل گرفته است. طرحی که با ایده پروین مؤمن و همکاری جمعی از نویسندگان آغاز شد و جلدهای پیشین آن به روایت همسران شهدای شهرهای کرمانشاه و هرمزگان اختصاص داشت. «عروسهای بینشان» حاصل یک سال و نیم تحقیق و پژوهش بانوان «انجمن ادبی نورا» درباره زندگی همسران شهدای خراسان رضوی است.
«قرار بود برگردی»، «راه و رسم شیدایی»، «الریاح الربیع»، «آلبوم سبز»، «اولین هدیه»، «قاب خالی»، «نمنم باران»، «با من بمان»، «فرار و قرار»، «کاش برایم میخواندی» و «پای دار همین قالی» عنوان ۱۱ روایت این مجموعه است.
این اثر به کوشش مریم عرفانیان و با نویسندگی سیده خدیجه حسینی، سیده زهرا حسینی، شمیلا (شکیبا) ترکیزبان، زهرا پاکدامن، معصومه شیرازی، فائزه رفسنجانی و مریم رفعتی نوشته شده است.
طراحی جلد «عروسهای بینشان» را وحید حقی و صفحهآرایی آن را ایرج جنانی بر عهده داشتهاند. این کتاب در قطع رقعی و ۱۸۸ صفحه منتشر شده است. علاقهمندان میتوانند برای دریافت کتاب به سایت اینترنتی انتشارات بهنشر به آدرس www.behnashr.ir یا فروشگاههای این انتشارات در مشهد و سراسر کشور مراجعه کنند.