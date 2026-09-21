به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، ارشد نظامی آجا در استان گلستان در برنامه گفتگوی ویژه خبری معاونت خبر صدا و سیمای گلستان گفت : پیام دفاع مقدس، پیام دفاع از کشور به نسل جوان بود.

امیرعلی اکبرعرب افزود : پیام دیگر دفاع مقدس، پیام گذشت ایثار و همدلی همسویی و همبستگی به نسل‌های جدید است، زیرا اگر این ارزش ها نبود نمی‌توانستیم از کشور خود دفاع کنیم.

فرمانده تیپ ۲۳۰ شهید متاجی گفت: تیپ ۳ به عنوان جزئی از لشکر ۲۱ حمزه سید الشهدا بود که بعد از مستقل شدن در سال ۱۳۶۰ در سال ۱۳۶۱ در عملیات‌های متفاوتی از جمله فتح المبین ،بیت المقدس ۱، ۲ و ۳ به دفاع از کشور پرداخت و در سال ۱۳۶۲ با حضور در عملیات مسلم بن عقیل و عملیات والفجر ۳ و ۴ و در سال ۱۳۶۴ در عملیات والفجر ۸ حضور موثر داشت و در سال ۱۳۶۸ در عملیات بیت المقدس شرکت کرد و ۱۰۸۴ شهید ۲۲۲۵ جانباز و ۲۲۱ آزاده تقدیم کشور ایران عزیز کرد.

وی گفت : سرلشگر اسدالله پور شهید متاجی شهید کمانگری از شهدا و فرماندهان شاخص تیپ ۲۳۰ هستند.

امیر عرب افزود: هماهنگی و وحدت فرماندهی بین ارتش سپاه و نیرو‌های مردمی باعث شد که در هشت سال دفاع مقدس عملیات با هم و تلفیقی انجام شد و مردم با پشتیبانی در پشت جبهه از نیرو‌های مسلح حمایت کنند و به پیروزی برسیم.

وی درباره ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان گفت: با توجه به اهمیت تاریخ دفاع مقدس تمامی این تاریخ نیاز به بازخوانی و توجه دارد و افرادی را که در جنگ حضور داشتند باید از قاب رسانه‌ها و از طریق نوشتن زندگینامه شهدا و خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران و چگونگی ایثار آنها برجسته سازی و نسل جوان معرفی شود و با توجه به اینکه بیشترین تاثیر را رسانه و نقش تصویر در ذهن دارد برای جوانانی که در جنگ نبودند باید از طریق فیلم‌های کوتاه، بازی‌های رایانه‌ای، و انیمیشن با فن آوری روز دفاع مقدس را به جوانان معرفی کرد.

امیر عرب گفت : اگر قرار است امنیت داشته باشم باید حتما قوی باشیم آمادگی رزمی داشته باشیم متکی به خود باشیم سلاح‌های مورد نیاز خود را به دست جوانان خود بسازیم و به گفته بزرگان اگر طالب صلحی آماده رزم باش .

وی با اشاره به فعالیت های ارتش در روز‌های صلح گفت : در زو های صلح هم ارتش آماده خدمت رسانی به مردم است همانطور که در سیل ۹۸ آق قلا قبل از تشکیل ستاد بحران به کمک سیل زدگان رفت در زمان ماموریت ما در مرزهای شرقی پس از شکستن سد روستای حاجی آباد در مرز خراسان جنوبی و جاری شدن سیل در روز برگزاری کنکور دانش آموزان را با ادوات نظامی به جلسه کنکور رساند که در فضای مجازی بسیار دیده شد.