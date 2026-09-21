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آیین دانشآموختگی جمعی از دانشجومعلمان ورودی ۱۴۰۱ دانشگاه فرهنگیان مازندران، با حضور جمعی از مسئولان، استادان، کارکنان و دانشجومعلمان در میاندورود برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آیین دانشآموختگی جمعی از دانشجومعلمان ورودی ۱۴۰۱ دانشگاه فرهنگیان مازندران، با حضور جمعی از مسئولان، استادان، کارکنان و دانشجومعلمان در میاندورود برگزار شد.
در این آیین، برنامههای متنوعی به مناسبت جشن دانشآموختگی دانشجومعلمان برگزار شد و حاضران در فضایی صمیمی، پایان دوران تحصیل و آغاز مسیر حرفهای نو معلمان را گرامی داشتند.
در بخش پایانی مراسم، دانشآموختگان با حضور در جمع استادان و مسئولان دانشگاه، سوگند نامه معلمی را به صورت هماهنگ قرائت کردند و بر تعهد خود نسبت به رسالت تعلیم و تربیت و ایفای مسئولیت حرفهای خویش تأکید کردند.
گزارش از حمزه پور: