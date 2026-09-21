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کارشناس اداره کل هواشناسی استان قزوین با اشاره به خروجی مدلهای هواشناسی گفت: وضعیت جوی در سطح منطقه طی چند روز آینده نسبتاً پایدار است و آسمانی صاف و آفتابی در استان پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مریم بهروزی کارشناس اداره کل هواشناسی استان قزوین با اشاره به خروجی مدلهای هواشناسی گفت: وضعیت جوی در سطح منطقه طی چند روز آینده نسبتاً پایدار است و آسمانی صاف و آفتابی در استان پیشبینی میشود.
وی افزود: برای امروز وزش بادهای شمالی به ویژه در امتداد شهرهای کویین، تاکستان و بوئینزهرا دور از انتظار نیست.
بهروزی تصریح کرد: برای فردا سهشنبه سمت و سوی جریانات تغییر کرده و بادهای غربی و احتمال گرد و غبار محلی برای برخی مناطق استان پیشبینی میشود.
این کارشناس هواشناسی در پایان خاطرنشان کرد: از لحاظ دمایی، امروز کاهش نسبی دما را در استان شاهد خواهیم بود.