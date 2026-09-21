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دکتر ژاله ورشوساز پژوهشگر و فناور برتر استان اصفهان، جزو دانشمندان برتر پراستناد یک درصد جهان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛دانشمند اصفهانی صاحب بیش از چهارصد مقاله پژوهشی و ۴ کتاب در زمینه داروسازی است.
این بانوی پژوهشگر اصفهانی که هم اکنون رئیس مرکز تحقیقات سامانههای نوین دارورسانی و استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هم است در زمینه نانوداروها و دارو سانی هدفمند فعالیت میکند.
دکتر ورشوساز به تازگی در زمینه مهندسی بافت هم پژوهشهای موثری داشته است.
این بانوی پژوهشگر در حالی حضوری پررنگ در عرصه علمی و اجتماعی دارد که از نقش همسری و مادری هم غافل نشده است.
خانم دکتر ورشوساز خود را در ابتدای مسیری میبیند که برای سربلندی کشور در آن قرار گرفته است.