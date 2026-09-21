به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استانداری آذربایجان‌غربی میزبان عزیزانی شد که سال‌های جوانی و توان خود را در مسیر خدمت به مردم سپری کرده‌اند.

با دستور و حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی، مراسم تکریم و تجلیل از بازنشستگان مجموعه وزارت کشور در استان، با حضور جمعی از مدیران و کارکنان استانداری برگزار و از سال‌ها تلاش، مسئولیت‌پذیری و خدمت صادقانه پیشکسوتان عرصه مدیریت و اداره امور استان قدردانی به عمل آمد.

در این مراسم از بازنشستگان استانداری، فرمانداری‌ها و بخشداری‌های آذربایجان‌غربی در سال گذشته قدردانی و بر ضرورت استمرار ارتباط با پیشکسوتان، حفظ جایگاه آنان و بهره‌گیری از دانش، تجربه و اندوخته‌های مدیریتی و اجرایی این سرمایه‌های انسانی تأکید شد.