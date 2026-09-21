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کاروان سلامت جمعیت هلالاحمر شهرستان گرمی، در روستای حسیکندی این شهرستان علاوه بر ارائه خدمات پزشکی، بستههای معیشتی و پکهای تحصیلی نیز میان خانوادههای نیازمند توزیع کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل کاروان سلامت جمعیت هلالاحمر شهرستان گرمی، در روستای حسیکندی این شهرستان علاوه بر ارائه خدمات پزشکی، بستههای معیشتی و پکهای تحصیلی نیز میان خانوادههای نیازمند توزیع کرد.
همزمان با برگزاری کاروان سلامت در روستای خسیکندی، برنامه آگاهسازی و توزیع بروشورهای آموزشی در بین مراجعهکنندگان و اهالی روستا انجام شد.
در این برنامه، مطالب آموزشی و آگاهیبخش در زمینه خدمات و فعالیتهای بهزیستی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در اختیار مراجعهکنندگان قرار گرفت و کارشناسان بهزیستی به سؤالات و درخواستهای آنان پاسخ دادند.
این اقدام با هدف افزایش آگاهی عمومی، معرفی خدمات بهزیستی و تسهیل دسترسی اهالی روستا به خدمات و حمایتهای اجتماعی انجام شد.