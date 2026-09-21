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مدیر حوزههای علمیه در پیام تسلیت خود، ارتحال آیتالله العظمی شبیری زنجانی را مایه فقدانی بزرگ دانست و از نقش برجسته ایشان در رشد علمی و تربیت نسلهای متمایز حوزوی یاد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیر حوزههای علمیه در پیام تسلیت خود به مناسبت ارتحال آیت الله العظمی شبیری زنجانی گفت: آن استاد عالیقدر و مرجع گرانسنگ قریب یک قرن عمر پربرکت خویش را در تحصیل، تدریس، تحقیق، تربیت شاگردان فراوان، تولید آثار و نظریههای علمی و ارشاد و هدایت مردم و حوزویان سپری کرد و مایه رشد و تعالی حوزه علمیه قم و سایر حوزههای علمیه و پیشرفت تحقیقات فقهی، اصولی، رجالی، تاریخی و علوم اسلامی شد.
متن پیام تسلیت آیت الله اعرافی مدیر حوزههای علمیه به مناسبت ارتحال آیت الله العظمی شبیری زنجانی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
قال الصادق (ع): إِذَا مَاتَ اَلْمُؤْمِنُ اَلْفَقِیهُ ثُلِمَ فِی اَلْإِسْلاَمِ ثُلْمَةٌ لاَ یَسُدُّهَا شَیْ ءٌ
ارتحال جانسوزآیت الله العظمی آقای حاج سید موسی شبیری زنجانی (قدس سر الشریف) را به حضرت ولی عصر (ارواحنا فداه)، مراجع عظام تقلید (دامت برکاتهم) و رهبری معظم (مدظله)، حوزههای علمیه و روحانیت معظم، ملت بزرگ ایران، مردم شریف قم، مسلمانان جهان، پیروان خاندان پیامبر اعظم (ص)، علاقمندان به مرجعیت در ایران و جهان، همه نهادهای عالی علمی و حوزوی و بویژه به آقازادگان مکرم و بیت شریف ایشان تسلیت و تعزیت عرض میکنم و درسهای حوزههای علمیه از امروز تا پایان هفته جاری، برای عرض ادب به ساحت مقدس مرجعیت و شرکت در مراسم تشییع و تدفین و مجالس ختم، با موافقت مراجع عظام و شورای عالی حوزههای علمیه، تعطیل اعلام میشود.
آن استاد عالیقدر و مرجع گرانسنگ قریب یک قرن عمر پربرکت خویش را در تحصیل، تدریس، تحقیق، تربیت شاگردان فراوان، تولید آثار و نظریههای علمی و ارشاد و هدایت مردم و حوزویان سپری کرد و مایه رشد و تعالی حوزه علمیه قم و سایر حوزههای علمیه و پیشرفت تحقیقات فقهی، اصولی، رجالی، تاریخی و علوم اسلامی شد.
آن فقیه محقق از بیتی رفیع برخاست و در حوزه کهن و سرافراز قم زیست و از محضر اساتید بزرگی مانند حضرات آیات عظام بروجردی (ره) و محقق داماد (ره) بهره برد و از اساتید و مراجع عظام حوزه نجف اشرف استفاده کرد و با ژرف اندیشی و جهاد علمی خود مراحل گوناگون تدریس و تحقیق را طی نمود و آفاقی نو به روی علوم اسلامی گشود، آن درخت تناور دین و دانش در کرسیهای بحث و درس و جلسات پربار مباحث علمی و تحقیقات و تدقیقات فقهی و نظریه پردازی و نازک اندیشیهای رجالی و تاریخی و دیگرعرصههای فکری، چون خورشید میدرخشید و در مسند امامت جماعت ممتد در مدرسه فیضیه و حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) به نورافشانی معنوی و هدایت و ارشاد مردم عزیز میپرداخت و در عصر مبارزات ملت ایران و انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی (اعلی الله المقام الشریف) و سپس در عصر زعامت رهبر شهید امام خامنهای (رضوان الله تعالی علیه) همراه انقلاب اسلامی و دلسوز و راهنمای ملت ایران و حوزههای علمیه بود و دستگیریهای علمی وی از طلاب و فضلا و جویندگان معارف اسلام و اهل بیت (علیهم الصلوات الله) زبانزد و الهام بخش بود و حمایتهای ایشان از رشد علمی و اخلاقی حوزه و جامعه و نیز اهتمام به تربیت طلاب و فضلای مستعد و برجسته و تأسیس مدارس ویژه حوزوی ستایش برانگیز است و افزون بر همه اینها اخلاق و معنویت و صفای باطن و اخلاق نیکو و زهد و پاکزیستی و پایبندی ایشان به سنتهای اصیل اخلاقی و علمی حوزه الهام بخش امروز و فردای حوزه و دانشگاه و طلاب و جوانان و استادان خواهد بود و اینک این استوانه بزرگ فقاهت به آسمان و جهان ملکوت پر کشیده است و حوزههای علمیه و شاگردان و علاقهمندان خود را به سوگ نشانده است و اکنون حوزههای علمیه و طلاب جوان و اساتید عزیز هستند و تراث ارزشمند علمی ایشان و عهد همه ما بر تداوم مسیر طهارت و فقاهت آن فقید سعید و ادامه راه اسلام و مکتب و انقلاب اسلامی و شهدای عالیقدر استوار است و به روان پاک وی درود میفرستیم و امید است حوزههای علمیه و مردم شریف قم و ایران و جهان دین خود را به ایشان و مکتب اهل بیت (علیهم السلام) ادا نمایند و در همه مراسم باشکوه فراوان شرکت نمایند.
عاش سعیداً و مات سعیداً
علیرضا اعرافی
مدیر حوزههای علمیه