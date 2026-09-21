رئیس سازمان بسیج هنرمندان از اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی و هنری در هفته بسیج پیش رو خبر داد و گفت: معرفی و تجلیل از هنرمندان بسیجی و ترویج هنر متعهد و انقلابی از محور‌های اصلی این برنامه‌هاست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، حامد شب‌خیز با اشاره به برنامه‌های این سازمان در هفته بسیج پیش رو گفت: پس از وقفه‌ای که به دلیل شهادت رهبر عزیزمان در روند اجرای برخی برنامه‌ها ایجاد شد، برنامه‌های سازمان بسیج هنرمندان از سر گرفته شده است.

وی افزود: در هفته بسیج پیش رو، برنامه‌های متنوعی در رشته‌های مختلف هنری برگزار خواهد شد و تلاش می‌کنیم این برنامه‌ها در شأن هنرمندان ارزشی و انقلابی باشد.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان همچنین از اهدای جایزه سامانه ادبی و هنری بسیج به بسیجیان شاخص و فعال در عرصه هنر و ادب خبر داد و گفت: این برنامه با هدف معرفی و تقدیر از هنرمندانی که در عرصه هنر و ادب فعالیت مؤثر دارند برگزار می‌شود.

شب‌خیز با تأکید بر ظرفیت زبان هنر برای بیان مفاهیم ارزشی و انقلابی اظهار کرد : هنرمندان آموخته‌اند که با زبان هنر می‌توان از مظلومیت و محرومیت گفت و در برابر ظلم، استبداد و استعمار ایستادگی کرد.

وی افزود: در برنامه‌های هفته بسیج، استادان و صاحب‌نظران نیز درباره ابعاد مختلف پیام امام خمینی(ره) به هنرمندان و وظایف جامعه هنری در قبال این پیام سخن خواهند گفت.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان در پایان تأکید کرد: تلاش ما این است که در حوزه هنر ارزشی، هنر متعهد و هنر انقلابی گام‌های مؤثری برداریم و با استفاده از راهنمایی استادان و پیشکسوتان، برنامه‌هایی منسجم و در شأن جامعه هنری برگزار کنیم.