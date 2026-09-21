مراسم جشن شکوفه‌ها و آغاز سال تحصیلی جدید همزمان با سراسر کشور در مدرسه ناموس تبریز با حضور مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، زنگ شروع سال تحصیلی جدید را دختر شهید والامقام ناصر شفق در تبریز نواخت.

همچنین در آغاز سال تحصیلی جدید، از کلاسی با عنوان «نیمکت‌های خالی» به یاد معلمان و دانش آموزان شهید در جنگ اخیر آمریکایی _ صهیونیستی علیه کشورمان رونمایی شد.

مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان‌ شرقی گفت: در اول مهرماه امسال ۷۵۰ هزار دانش‌آموز استان وارد مدارس خواهند شد و ۶ هزار و ۵۵۱ مدرسه و ۳۴ هزار و ۴۲۱ کلاس درس برای حضور دانش‌آموزان آماده شده است و ۴۷ هزار همکار فرهنگی در مناطق مختلف استان در خدمت دانش‌آموزان خواهند بود.