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معاون اول رئیسجمهور در پیامی درگذشت آیتالله العظمی سید موسی شبیری زنجانی را تسلیت گفت و از این مرجع عالیقدر بهعنوان فقیهی برجسته و استوانه علمی حوزههای علمیه یاد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام محمدرضا عارف به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
درگذشت جانگداز فقیه عالیقدر، عالم ربانی و مرجع والامقام جهان تشیع، حضرت آیتالله العظمی حاج سید موسی شبیری زنجانی (قدسالله سرهالشریف)، موجب تأثر و تأسف عمیق شد.
این عالم برجسته و استوانه علمی حوزههای علمیه، عمری مبارک را در مسیر ترویج معارف اهلبیت عصمت و طهارت (علیهمالسلام)، تربیت شاگردان برجسته و پاسداری از حریم تقوا و فقاهت سپری نمود و منشأ خدمات ماندگار علمی و معنوی به جهان اسلام و حوزه علمیه قم بود.
این ضایعه اسفناک و بزرگ را به محضر حضرت ولیعصر (عج)، مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید، حوزههای مقدسه علمیه، شاگردان، بیت مکرم و معزز ایشان، عموم علاقهمندان و مردم شریف ایران تسلیت عرض مینمایم.
از درگاه خداوند متعال برای آن مرجع فقید، علو درجات، همنشینی با اولیاءالله و اجداد طاهرینش، و برای بیت مکرم و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیسجمهور