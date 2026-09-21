مدیر کل بنیاد مسکن خوزستان گفت: طرح نهضت ملی آسفالت در شهرستان شادگان از محل مسئولیت‌های اجتماعی نفت به مبلغ ۵۰ میلیارد تومان و همچنین از محل قیر بازآفرینی شهری به میزان هزار تن به مرحله اجرا رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمود اکبری‌فضلی در آیین آغاز اجرای طرح نهضت آسفالت شادگان، اظهار کرد: با پیگیری‌های ویژه نماینده شهرستان در سطح ملی و استانی، از محل مسئولیت‌های اجتماعی نفت مبلغ ۵۰ میلیارد تومان و همچنین از محل قیر بازآفرینی شهری هزار تن تن که تقریباً معادل ریالی آن ۶۰ میلیارد تومان است، تامین و طرح نهضت ملی آسفالت در شهر شادگان آغاز شد. این اعتبار با پیگیری‌های نماینده شادگان به مرحله ابلاغ رسید.

وی افزود: بر اساس مبلغ ابلاغی، نقشه‌برداری از سطح معابر سریعاً انجام شد و معابری که نیاز به زیرسازی و آسفالت مجدد یا آسفالت نو داشتند، صورت‌جلسه شدند. در ۵ محله شامل مشمعلی، چومه، جهان‌آرا، سعدی و عبودی، اولویت‌ها توسط نماینده و دفتر فنی فرمانداری مشخص شدند. این محلات دارای بافت ناکارآمد و فرسوده هستند و قیر مورد نیاز از محل بازآفرینی تامین شده است.

اکبری‌فضلی با اشاره به تعامل بین دستگاه‌ها، بیان داشت: با توجه‌ به‌ تعاملی که بین مجموعه راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی وجود دارد، قیر توسط مجموعه بازآفرینی راه و شهرسازی تأمین و اجرا توسط بنیاد مسکن انجام خواهد شد.

مدیر کل بنیاد مسکن خوزستان ادامه داد: ان‌شاءالله به‌زودی دستگاه‌های عملیات زیرسازی و راه‌سازی در محل مستقر می‌شوند. اکیپ اصلاح نوارهای حفاری و آسفالت تخریب‌شده قدیمی نیز تعیین شده‌اند و نسبت به اصلاح زیرسازی معابر اقدام خواهند کرد. پیش‌بینی می‌شود حدود ١۵۰ هزار متر مربع آسفالت در این پنج محله انجام شود.

هاشم خنفری نماینده مردم شادگان در مجلس نیز در آیین آغاز نهضت زیرسازی و آسفالت ویژه مناطق بازآفرینی بافت فرسوده و ناکارآمد شهرستان شادگان، اظهار کرد: الحمدلله امروز نهضت آسفالت ١٧۰ خیابان در پنج منطقه از جمله مشمعلی، چومه، جهان‌آرا، سعدی و عبودی که جزو مناطق بافت فرسوده هستند، آغاز شد. وضعیت معابر این مناطق بسیار نامناسب و اسفناک بود.

وی افزود: با همت بنیاد مسکن و راه و شهرسازی و بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که منعقد شد، قیر از محل سازمان بازآفرینی شهری و همچنین هزینه اجرا از محل مسئولیت‌های اجتماعی نفت و شرکت‌های دیگر تامین شد. امروز این عملیات با حضور مردم شهرستان شادگان آغاز شد که جزو آرزوهای دیرینه این مردم بود. مردم از وضع موجود در معابر شهری بسیار ناراضی بودند و حقیقتاً امروز این خبر مسرت‌بخشی بود.

خنفری با اشاره به امیدآفرینی برای مردم شهرستان گفت: این مردم جهت حمایت از رهبری در پای خیابان‌ها و در میادین حضور داشتند و پشتیبان نیروهای مسلح ما هستند و دشمن را شکست دادند، ناامید و مایوس کردند و پیروزی را رقم زدند. کشور ایران به پشتوانه همین ملت بر استکبار جهانی، یعنی رژیم صهیونیستی و آمریکا، پیروز شد.

تخصیص ۵۲ هزار تن قیر برای بازآفرینی ۱۸ شهر خوزستان

روح‌الله عمادی مدیر کل راه و شهرسازی خوزستان در آیین آغاز نهضت زیرسازی و آسفالت ویژه مناطق بازآفرینی بافت فرسوده شادگان، با اشاره به چالش بافت‌های فرسوده در استان، اظهار کرد: یکی از چالش‌های جدی در شهرهای خوزستان، وجود بافت‌های فرسوده در وسعت زیاد است و متأسفانه به دلایلی، این بافت‌ها رو به رشد نیز هستند. یکی از ظرفیت‌هایی که در سطح وزارت راه و شهرسازی وجود دارد، شرکت بازآفرینی شهری ایران است که مسئولیت و رسالت کمک به احیای این مناطق در شهرها را بر عهده دارد و معمولاً از محل قیرهای رایگانی که در اختیارش است، آسفالت معابر در محلات فرسوده را به عنوان یک نیاز، اولویت و مطالبه جدی مردمی انجام می‌دهد.

وی افزود: به دلایلی بیش از سه سال خوزستان از این نعمت بی‌بهره بود. خوشبختانه با پیگیری‌هایی که انجام شد و سفر اخیر خانم دکتر صادق، مقام عالی وزارت و دستورات ویژه‌ ایشان، این روند احیا شد و ما حدود ۵٢ هزار تن تخصیص اولیه قیر برای خوزستان و ١٨ شهر از شرکت بازآفرینی دریافت کردیم.

عمادی با اشاره به آغاز عملیات آسفالت در شهرهای مختلف بیان کرد: در شهر اهواز، خرمشهر، شادگان و سوسنگرد، عملیات آسفالت آغاز شده و این نهضت با شدت پیش خواهد رفت. امیدواریم تاثیرات مثبتی در این محلات بگذارد و امیدبخشی را در محلات فرسوده‌مان ایجاد کنیم.

مدیر کل راه و شهرسازی خوزستان با تاکید بر رویکرد دولت در محرومیت‌زدایی، اظهار داشت: در مابقی سرفصل‌ها نیز با نگاه و دیدگاهی که دولت به محرومیت‌زدایی، دهک‌های درآمدی پایین و محلات و مناطق فرسوده و محروم دارد، اگر پیگیری‌هایی در سطح استان و ملی نیاز باشد، تمام‌قد هستیم و از منافع و ظرفیت‌هایی که برای خوزستان می‌تواند ایجاد شود، دفاع خواهیم کرد. امیدواریم در بحث مسکن، املاک و بازآفرینی شهری، اقداماتی انجام دهیم که باعث بهبود وضعیت در این محلات شود.