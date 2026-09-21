تیم ملی بسکتبال ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا، ضمن کسب نشان برنز، 5 ملی‌پوش جوان خود را مشمول قانون «سرباز قهرمان» کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، ملی‌پوشان ایران در دیدار رده‌بندی بسکتبال بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، چین را با نتیجه ۷۹ بر ۷۰ شکست دادند و روی سکوی سوم این رقابت‌ها ایستادند. این مدال، نخستین مدال کاروان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا بود.

در این مسابقه، متین آقاجانپور با کسب ۲۱ امتیاز بهترین امتیازآور ایران بود و پیتر گریگوریان نیز با ۱۵ امتیاز در رده بعدی قرار گرفت.

کسب مدال برنز بازی‌های آسیایی برای پنج بازیکن جوان تیم ملی ایران، یک امتیاز ویژه نیز به همراه داشت. بر اساس قانون «سرباز قهرمان» مدال‌آوران بازی‌های آسیایی که در سن مشمولیت خدمت سربازی قرار داشته باشند، از خدمت سربازی معاف می‌شوند.

بر این اساس، متین آقاجانپور، پیتر گریگوریان، مهدی جعفری، مهدی حیدری و علیرضا شریفی، پنج بازیکن جوان تیم ملی بسکتبال ایران که مشمول این قانون هستند، با کسب مدال برنز بازی‌های آسیایی ناگویا از خدمت سربازی معاف خواهند شد.

تیم ملی بسکتبال ایران با هدایت سوتیریس مانولوپولوس، پس از صعود از مرحله گروهی و عبور از بحرین در یک‌چهارم نهایی، در نیمه‌نهایی مقابل کره‌جنوبی شکست خورد و از رسیدن به فینال بازماند؛ اما در دیدار رده‌بندی با نمایش قدرتمند مقابل چین، نخستین مدال کاروان ایران در ناگویا را به دست آورد.