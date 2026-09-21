به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، متن پیام تسلیت سیدعباس صالحی به شرح زیر است:



"انا لله و انا الیه راجعون



ارتحال حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی، مرجع عالی‌قدر جهان تشیع و از چهره‌های برجسته فقاهت معاصر، ضایعه‌ای بزرگ و جبران نشدنی برای حوزه‌های علمیه و جامعه علمی و شیعیان ایران و حهان است.



آن فقیه وارسته، در سلوک عالمانه و زاهدانه کم‌همتا بود و یادگاری از سنت سلف روحانیت بود که دیدن‌شان یاد خدا ومعاد را به خاطر می‌آورد و معاشرت با آنان، شهد دانش، معنویت و اخلاق را هم‌زمان می‌چشاند.ایشان عمر پربرکت خویش را در مسیر تعلیم، تحقیق و پاسداری از میراث علمی اهل‌بیت علیهم‌السلام سپری کرد و با ژرف‌نگری در علوم اسلامی بویژه فقه، رجال و حدیث و تربیت نسل‌هایی از اهل علم، آثاری کتبی و انفسی ماندگار از خود بر جای گذاشت.



اینجانب این ضایعه را به مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، شاگردان، ارادتمندان و به‌ویژه فرزندان دانشور ایشان و بیت مکرم آن مرحوم تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای آن عالم ربانی علو درجات و حشر با اولیای الهی خواستارم."