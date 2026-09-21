گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای خراسان رضوی دیشب به افتتاح پیشرفته ترین خوابگاه دانشجویی کشور در مشهد پرداخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون فنی و عمرانی آستان قدس رضوی دیشب در گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای خراسان رضوی گفت: با هدف رفع دغدغه‌ های مسکن دانشجویان و ارتقای کیفیت زندگی آنان، مجموعه خوابگاه «سرای نجم خاتون» به عنوان یکی از مجهزترین خوابگاه‌ های دانشجویی کشور در مشهد به بهره‌ برداری رسید.

مجمدکاظم ملازم حسینی افزود: این طرح که با مشارکت و سرمایه‌ گذاری آستان قدس رضوی و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد احداث شده است، با هدف اسکان بیش از ۴۰۰ دانشجوی دختر رشته‌ های علوم پزشکی و فراهم کردن بستری مناسب برای فعالیت‌ های تحصیلی، فرهنگی و اجتماعی آن‌ ها اجرا گردیده است.

وی ادامه داد: این همکاری در راستای پاسخگویی به نیازهای مبرم دانشجویان و با توجه به توصیه‌ های تولیت معظم آستان قدس رضوی صورت گرفته است، این توافقنامه در مدت یک سال به ثمر نشسته و با اعتباری بیش از ۱۷۰ میلیارد تومان به بهره‌ برداری رسیده است.

مشخصات فنی و امکانات رفاهی مجموعه

به گفته ملازم حسینی، این مجموعه خوابگاهی متشکل از سه بلوک در چهار طبقه است که در مجموع دارای ۱۱۶ اتاق استاندارد است. طبق اظهارات مسئولان طرح، اتاق‌ های این خوابگاه با مساحت ۳۰ تا ۳۵ متر مربع برای هر چهار نفر طراحی شده و از نور و تهویه طبیعی بهره می‌ برند.

از دیگر امکانات رفاهی و تجهیزات این مجموعه می‌ توان به فضاهای مجهز برای پخت‌ و پز و تغذیه، سالن‌ های ورزشی و فضای تفریحی، نمازخانه و کتابخانه و سیستم‌های آسانسور و استانداردهای بالای معماری مدرن اشاره کرد.

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