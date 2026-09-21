معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم در گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای خراسان رضوی با اشاره به افزایش هزینه های زندگی و رشد ظرفیت پذیرش در رشته های علوم پزشکی، گفت: «افزایش پذیرش دانشجویان بدون توسعه متناسب امکانات رفاهی، منجر به ایجاد دغدغه های جدی در حوزه مسکن شده است که ممکن است تحصیل برخی دانشجویان را با مشکل مواجه کند.»
دکتر محمد اسماعیل زاده افزود: این همکاری، گرهی بزرگ در حوزه خوابگاه های دانشجویان دختر گشوده است و امید می رود در سال های آتی، با تداوم این نوع همکاری ها، نیازهای رفاهی دانشجویان به طور کامل پوشش داده شود.
رفع چالش اسکان دانشجویان متاهل
معاون دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ضمن اشاره به ضرورت فوری تأمین خوابگاه برای دانشجویان متاهل، خاطرنشان کرد که این موضوع در راستای سیاست های جمعیت در سطح کلان کشور پیگیری می شود.
وی افزود: «با توجه به اینکه بیش از دو هزار دانشجوی متاهل در این دانشگاه فعالیت می کنند، نیاز به فضای اسکان بسیار فراتر از ظرفیت های فعلی است.»
در همین راستا، معاون فنی و عمران آستان قدس رضوی هم اعلام کرد که طرح ساخت ۱۷۵ سوئیت اختصاصی برای دانشجویان متاهل که در مرحله فونداسیون قرار دارد، با هدف ایجاد بزرگترین مجموعه خوابگاهی متاهل در کشور در حال اجرا است. این طرح انتظار می رود در سال های آتی به بهره برداری رسیده و بخش عمده ای از تقاضای دانشجویان را پوشش دهد.
پیوند میان علم و معنویت؛ انتقال فعالیت های علمی به فضای حرم
در بحث تقویت پیوند میان دانشگاه و آستان قدس، معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از برنامهای نوآورانه خبر داد.
وی اظهار داشت: «در راستای درخواست تولیت معظم آستان قدس رضوی، برنامه ریزی هایی برای انتقال برخی از جلسات و فعالیت های علمی و پژوهشی به فضای حرم مطهر آغاز شده است تا میزان انس و الفت میان دانشجویان و فضای معنوی امام رضا (ع) دوچندان شود.»
در پایان این گفتگو، به سوابق همکاری های راهبردی آستان قدس رضوی در حوزه سلامت اشاره شد.
مسئولان اظهار داشتند که آستان قدس علاوه بر طرح های عمرانی، در حوزه های حیاتی مانند تجهیز بیمارستان ها، تأمین تجهیزات پزشکی در دوران بحران (مانند ونتیلاتورها در دوران کرونا) و حمایت از افراد دارای نیازهای ویژه، همواره در کنار دانشگاه ها و نظام سلامت کشور قرار داشته است.
در جمع بندی نهایی، بر سرعت عمل بالای تیم های اجرایی در تحقق وعده ها تأکید شد. در این جمع بندی طرحی که در حالت عادی حداقل دو سال زمان نیاز داشت، با همکاری تنگاتنگ آستان قدس و دانشگاه، در کمتر از یک سال به بهره برداری رسیده است. این سطح از مدیریت کارآمد، در راستای ایجاد اعتماد و امید در میان جامعه دانشجویی و تقویت سیستم مدیریتی کشور صورت گرفته است.