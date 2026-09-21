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فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پیامی رحلت آیتالله العظمی شبیری زنجانی تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پیامی رحلت آیتالله العظمی شبیری زنجانی تسلیت گفت. در متن پیام آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ»
ارتحال عالم ربانی و مرجع عالیقدر جهان تشیع، حضرت آیتاللهالعظمی حاج سید موسی شبیری زنجانی (قدسسرهالشریف)، موجب تألم و تأثر عمیق اینجانب گردید.
آن فقیه پارسا که عمر پربرکت خویش را وقف ترویج معارف اهلبیت (ع) و تربیت شاگردان مکتب جعفری کرد، سرمایهای معنوی برای نظام اسلامی و حوزههای علمیه بودند. این ضایعهی جانکاه را به محضر حضرت ولیعصر (عج)، مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، حوزههای علمیه و ملت شریف ایران، بهویژه بیت مکرم ایشان تسلیت عرض مینمایم.
از خداوند متعال برای آن مرجع راحل، علو درجات و همنشینی با اولیاءالله، و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.
فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران
سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان