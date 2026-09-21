به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پیامی رحلت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی تسلیت گفت. در متن پیام آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ»

ارتحال عالم ربانی و مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، حضرت آیت‌الله‌العظمی حاج سید موسی شبیری زنجانی (قدس‌سره‌الشریف)، موجب تألم و تأثر عمیق این‌جانب گردید.

آن فقیه پارسا که عمر پربرکت خویش را وقف ترویج معارف اهل‌بیت (ع) و تربیت شاگردان مکتب جعفری کرد، سرمایه‌ای معنوی برای نظام اسلامی و حوزه‌های علمیه بودند. این ضایعه‌ی جان‌کاه را به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، حوزه‌های علمیه و ملت شریف ایران، به‌ویژه بیت مکرم ایشان تسلیت عرض می‌نمایم.

از خداوند متعال برای آن مرجع راحل، علو درجات و همنشینی با اولیاءالله، و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران

سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان