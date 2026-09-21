روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: اسناد مالکیت امانی خودرو‌های دارای مجوز خروج از کیش در حال بازگشت به مالکان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: مالکان خودرو‌هایی که از ۹ اسفند پارسال تاکنون با استفاده از تسهیلات شرایط اضطرار از کیش خارج شده‌اند و سند مالکیت خودرو را به‌عنوان ضمانت به سازمان منطقه آزاد کیش تحویل داده‌اند، پس از بازگشت به کیش می‌توانند برای دریافت اسناد مالکیت خود اقدام کنند.

مراحل بازگشت اسناد امانی خودرو‌ها در دفتر مدیریت جزایر اقماری واقع در ساختمان کاکتوس و در مجاورت اداره کار کیش انجام می‌شود.

مالکان هنگام مراجعه، مدارک شناسایی و مستندات مربوط به خودرو را همراه داشته باشند تا فرآیند تحویل اسناد با سهولت بیشتری انجام شود.

مالکان برای بهره‌مندی از شرایط در نظر گرفته شده، نسبت به بازگشت خودرو خود تا پایان ۳۱ شهریور اقدام کنند.

پس از پایان مهلت در نظر گرفته شده، خودرو‌هایی که مشمول شرایط اعلام‌شده باشند، براساس ضوابط مشمول جریمه خواهند شد.