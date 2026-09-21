به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما مرکز آمار ایران اعلام کرد: مجموع وزن گوشت انواع طیور عرضه‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در مرداد ۱۴۰۵ به ۲۱۱ هزار و ۲۲۹ تن رسید که در مقایسه با تیرماه حدود ۲ درصد رشد، اما نسبت به مرداد سال گذشته ۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.

بر پایه این گزارش، گوشت مرغ با عرضه ۲۰۴ هزار و ۵۱۳ تن، سهم غالب ۹۶.۸ درصدی از کل تولید را به خود اختصاص داده است.

همچنین در این مدت، ۲ هزار و ۲۷۵ تن گوشت بوقلمون (۱.۱ درصد) و ۴ هزار و ۴۴۱ تن گوشت سایر طیور (۲.۱ درصد) در کشتارگاه‌های رسمی کشور عرضه و روانه بازار مصرف شده است.