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مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان از تعیین مهلتهای جدید برای انجام تکالیف مالیاتی مؤدیان و اجرای سومین سال طرح نشاندار کردن مالیات خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، علی حسین پور گفت : ،۳۱ شهریور ۱۴۰۵ آخرین مهلت اشخاص حقوقی برای ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات عملکرد سال ۱۴۰۴ است و این مهلت تمدید نخواهد شد.
وی افزود : صاحبان مشاغل و اشخاص حقیقی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۵ فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی، فرم مالیات مقطوع تبصره ماده ۱۰۰ و مالیات عملکرد سال ۱۴۰۴ را تعیین تکلیف کنند.
به گفته وی ، در طرح نشاندار کردن مالیات مؤدیان میتوانند محل هزینهکرد مالیات خود را از میان ۳۳ پروژه زیربنایی منتخب استان سمنان انتخاب کنند.
برای این طرحها در مجموع ۳ هزار و ۵۴۲ میلیارد ریال اعتبار مالیاتی پیشبینی شده که ۲۱ طرح در حوزه آموزش و پرورش قرار دارد.