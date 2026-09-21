به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، علی حسین پور گفت : ،۳۱ شهریور ۱۴۰۵ آخرین مهلت اشخاص حقوقی برای ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات عملکرد سال ۱۴۰۴ است و این مهلت تمدید نخواهد شد.

وی افزود : صاحبان مشاغل و اشخاص حقیقی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۵ فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی، فرم مالیات مقطوع تبصره ماده ۱۰۰ و مالیات عملکرد سال ۱۴۰۴ را تعیین تکلیف کنند.

به گفته وی ، در طرح نشان‌دار کردن مالیات مؤدیان می‌توانند محل هزینه‌کرد مالیات خود را از میان ۳۳ پروژه زیربنایی منتخب استان سمنان انتخاب کنند.

برای این طرح‌ها در مجموع ۳ هزار و ۵۴۲ میلیارد ریال اعتبار مالیاتی پیش‌بینی شده که ۲۱ طرح در حوزه آموزش و پرورش قرار دارد.