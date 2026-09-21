به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان در مراسم جشن شکوفه ها و آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵- ۱۴۰۶ در جمع دانش آموزان کلاس اولی گفت: همزمان با سراسر کشور، جشن شکوفه‌ها و غنچه‌ها در مدارس استان زنجان برگزار شد و بیش از ۱۵ هزار دانش‌آموز کلاس اولی با عبور از زیر قرآن، نخستین سال تحصیلی خود را آغاز کردند.

تاراسی در این مراسم که در مدرسه امیراعلم غضنفریان زنجان برگزار شد، افزود: همزمان با سراسر کشور، شور و نشاط ویژه‌ای در فضای مدارس استان زنجان حاکم شده است.

وی اظهار داشت: کلاس اولی‌های زنجانی با حضور در مدارس و شرکت در «جشن شکوفه‌ها»، اولین گام خود را برای ورود به دنیای علم و دانش با بدرقه خانواده‌هایشان برداشتند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به نوآموزان، تصریح کرد: تمام تمهیدات لازم برای بازگشایی باشکوه مدارس در استان اندیشیده شده است.

وی با بیان اینکه معلمان و مدیران مدارس آمادگی کامل را برای استقبال از دانش‌آموزان دارند، خاطرنشان کرد: اولویت اصلی ما در سال تحصیلی جدید، ایجاد فضایی شاد، پویا و امن برای تعلیم و تربیت آینده‌سازان ایران اسلامی است و از خانواده‌ها انتظار داریم با تعامل سازنده با کادر آموزشی، فرزندان خود را در این مسیر یاری کنند.

در این آیین نمادین که با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری همراه بود، نوآموزان با شاخه‌های گل مورد استقبال قرار گرفتند و با آشنایی با محیط مدرسه و معلمان خود، نخستین روز مدرسه را با خاطره‌ای خوش آغاز کردند.

بنا بر اعلام اداره‌کل آموزش و پرورش استان زنجان، در سال تحصیلی جاری در مجموع بیش از ۲۳۰ هزار دانش‌آموز در مقاطع مختلف تحصیلی در این استان مشغول به تحصیل خواهند شد.